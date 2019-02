Criticat de Becali pentru ca "da pe langa minge", Planic IESE DIN ECHIPA! Adevaratul motiv al absentei si cine ii va lua locul cu Hermannstadt. Echipa probabila a lui Teja

Bogdan Planic a gresit la unicul gol incasat de FCSB la Calarasi, in egalul 1-1 de saptamana trecuta. Acum, sarbul va lipsi cel mai probabil din primul 11 cu Hermannstadt.

FCSB a debutat modest in 2019. Echipa preluata in iarna de Mihai Teja a facut doar un 1-1 pe terenul Dunarii Calarasi, in etapa a 22-a a Ligii I. Man a deschis scorul, dar ros-albastrii au fost egalati de senegalezul Mediop, care a profitat de mai multe greseli ale aparatorilor FCSB-ului. Bogdan Planic a fost unul dintre vinovati, iar patronul Becali nu l-a iertat la final.

"Eu vreau sa ba mat la campionat, dar cu cine? Cu Planic, care da pe langa minge?!", a tunat Becali la final.

Planic, doar pe banca cu Hermannstadt

Cu Hermannstadt, luni seara, sarbul Planic are sanse mari sa fie doar rezerva. Decizia nu este insa bazata doar pe greseala din meciul cu Dunarea, ci, spun sursele www.sport.ro, pe o accidentare cu care acesta s-a confruntat in aceasta saptamana. Planic nu s-a putut antrena la capacitate maxima, motiv pentru care Teja se vede pus in situatia de a schimba cuplul defensiv.

Cum va arata axul central al defensivei

Sursele www.sport.ro spun ca in acest moment cele mai mari sanse sunt ca axul central defensivei FCSB-ului sa fie format din Mihai Balasa si Lucian Filip. Marko Momcilovic a revenit si el in circuitul echipei dupa o accidentare de lunga durata.

Echipa probabila a FCSB cu Hermannstadt: Balgradean - Benzar, Balasa, Filip, Morais - Nedelcu, Matei - Coman, Tanase, Man - Gnohere

Rezerve: Vlad, Stan, Momcilovic, Stoian, Teixeira, Morutan, Rusescu, Hora