EMILIANO SALA | INCREDIBIL ce s-a intamplat la meciul lui Cardiff! Doi fani au fost arestati! Ce gesturi au putut sa faca!

Echipa la care se transferase Emiliano Sala a jucat astazi primul meci dupa ce autoritatile au confirmat ca trupul gasit la bordul epavei ii apartine argentinianului.

Cardiff s-a impus pe terenul lui Southampton, scor 2-1, si spera sa se salveze de la retrogradare. La inceputul meciului s-a tinut un moment de reculegere in memoria lui Emiliano Sala, insa nu toti fanii au aratat respectul cuvenit in astfel de situatii.

Southampton Football Club ladies and gentlemen.

Not one fan felt the need to put this absolute brain dead “human being” in his place for mocking Cardiff City’s Emiliano Sala who was obviously killed in the airplane accident.

An individuals actions, which the others allowed.???? pic.twitter.com/QN5Stu5lo3