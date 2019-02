Reactia de milioane a lui Mircea Rednic cand a aflat ca Lucescu ar fi fost dat afara de turci! Raspunsul antrenorului dinamovist dupa conflictul cu "Il Luce"

Presa turca da ca sigura plecarea lui Mircea Lucescu de pe banca nationalei Turciei. Mircea Rednic a reactionat la finalul meciului cu Sepsi dupa conflictul deschis avut cu "Il Luce" in ultimele saptamani: "Nu cred ca e adevarat!"

"Nu cred ca e adevarat. Nu cred. Adica nu l-au demis atunci si il demit acum? Nu cred ca e adevarat. V-am spus care e situatia: e un om pe care il respect foarte mult", a declarat Mircea Rednic la finalul partidei.

Mircea Rednic a dezvoltat subiectul la conferinta de presa. A precizat ca si-ar dori ca Lucescu sa vina ca investitor la Dinamo. Daca s-ar intampla asa ceva, Rednic ar fi primul care ar pleca de la Dinamo: nu ar putea colabora cu Lucescu.

"As fi primul care l-as propune sa vina la Dinamo! Atunci chiar ca as merita statuie pentru ca am reusit sa-l aduc pe Lucescu la Dinamo. Dar nu as putea lucra niciodata cu Lucescu", a declarat Mircea Rednic la conferinta de presa.