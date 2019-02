CALCULE: Ce sanse mai are Dinamo la Play Off dupa a doua victorie din tot atatea in 2019! "Cainii" depind si de sansa!

Dinamo a inceput ca din tun anul 2019. Echipa lui Rednic a castigat primele doua meciuri oficiale din noul an, invingandu-le pe Poli Iasi si Sepsi OSK cu 3-0 si 1-0.

Dinamo a inceput anul 2019 cu doua victorii din tot atatea posibile si viseaza din nou la calificarea in Play Off-ul Ligii I. Pentru "cainii" lui Rednic urmeaza, insa, trei meciuri de foc. Ei sunt obligati, de pe locul 10 al clasamentului, sa castige tot pana la final. Chiar si asa, nu vor fi siguri de accederea in primele 6 echipe.

Cum se califica Dinamo in Play Off



Pentru ca Dinamo sa obtina biletele pentru Play Off-ul Ligii I, mai multe lucruri trebuie sa se intample. In primul rand, echipa lui Rednic trebuie sa castige tot pana la final. Dinamovistii mai au de jucat cu Botosani, contracandidata la Play Off, Dunarea Calarasi si Concordia Chiajna, ultimele doua formatii cu mare foame de puncte, aflate in cautarea salvarii.

Al doilea lucru care trebuie sa se intample tine de adversarele directe in lupta pentru Play Off. Sepsi, Hermannstadt, Botosani, Gaz Metan si Poli Iasi trebuie sa se incurce dupa cum urmeaza:

- Sepsi OSK sa faca cel mult 4 puncte in urmatoarele 4 meciuri

- Hermannstadt sa faca cel mult 6 puncte in urmatoarele 4 meciuri

- FC Botosani sa piarda cu Dinamo si sa faca cel mult 7 puncte pana la final

- Gaz Metan sa faca cel mult 7 puncte in patru etape

- Poli Iasi sa faca cel mult 8 puncte in patru etape

Matematic, calificarea in Play Off pentru dinamovisti este in continuare posibila. Teoretic, sansele sunt destul de mici in conditiile in care celelalte candidate au nevoie de mai putine puncte pentru a se califica.