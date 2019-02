SEPSI - DINAMO | "Vad ca toata lumea vrea Dinamo in play off! Sa mearga, bravo lor!" Neagoe da vina pe arbitraj: "Foarte multi s-au speriat cand ne-au vazut acolo!"

Sepsi a pierdut pe teren propriu cu Dinamo, scor 0-1, iar echipa lui Neagoe a picat pe locul 6 in clasament.

Antrenorul lui Sepsi da vina pe arbitraj pentru acest rezultat si este convins ca exista o conspiratie impotriva echipei sale.

"Bravo lor! Vad ca toata lumea vrea ca Dinamo sa mearga in play-off! Sa mearga. Eu v-am spus ceva la conferinta de presa dinaintea meciului. Sa-mi spuneti si mie o echipa care in 23 de etape a avut ceva de comentat in privinta arbitrajului la meciurile cu noi. Nu cred ca avem nicio sansa, indiferent de evolutia noastra. Cred ca foarte multi s-au speriat de pozitia noastra in play off!", a declarat Eugen Neagoe la finalul partidei.