GOOOL Hanca! Fostul dinamovist a marcat frumos la debutul pentru noua echipa, apoi a vorbit despre fotbalul din Polonia: "E mult, mult peste ce se intampla la noi"

Sergiu Hanca si-a inceput cum nu se poate mai bine aventura in Polonia.

Fostul dinamovist Sergiu Hanca, plecat cu scandal din Stefan cel Mare dupa o altercatie a sotiei sale cu ultrasii, la ultimul meci din 2018, a marcat la debutul pentru noua echipa. Hanca a punctat pentru MKS Cracovia in meciul cu Piast Gliwice.

Sergiu Hanca a marcat pentru 2-1, in minutul 50 al partidei, cu un sut din prima la coltul lung. Acesta a stabilit si scorul final al partidei cu reusita sa.

La Cracovia a evoluat si fostul campion al Romaniei Cornel Rapa.

Hanca a evoluat pana in minutul 74, cand a fost schimbat.

Hanca: "Polonezii sunt mult, mult peste noi"

Sergiu Hanca a vorbit dupa meci la Telekom. El a caracterizat campionatul Poloniei.

"Sunt fericit, era important sa castigam astazi cele trei puncte, pentru ca ne apropiem de Play Off. Si pentru noi obiectivul e Play Off-ul.

E un loc propice pentru a creste, atat eu, cat si echipa. Toate merg foarte bine. Echipa este buna, avem un antrenor in genul lui Dan Petrescu, ca sa va faceti o imagine. Am avut noroc ca e si Rapa aici si m-a ajutat mult. Conditiile sunt bune pentru performanta.

Campionatul e bine organizat, sunt conditii foarte bune aici, stadioanele foarte bune, noi. Totul este la superlativ. Este stabilitate, echipa este in crestere, antrenorul, care a fost inainte si la Jagiellonia si a castigat 2-3 trofee cu ei, este foarte cunoscut in Polonia. A contat mult ca m-au vazut intr-un meci contra FCSB-ului. M-a sunat el personal si asta a contat mult in alegerea mea.

Din punctul de vedere al bazelor de antrenament, al conditiilor, sunt mult peste ceea ce e la noi in tara. Din punct de vedere sportiv, e mai diferit. Aici se alearga mult, e foarte fizic jocul. In Romania ai mai multe spatii, echipele sunt mai de posesie", a spus Hanca.