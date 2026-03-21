Cătălin Căbuz, proaspăt convocat la națională, a marcat în propria poartă, în minutul 82, iar „U” Cluj a ajuns pe primul loc al Superligii.
Obiectivul anunțat de Cristiano Bergodi
La finalul partidei, Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii”, a subliniat că echipa sa are ca obiectiv obținerea participării în cupele europene pentru sezonul următor.
„Nu e ușor, e foarte greu aici să câștigi. Am reușit să creăm omogenitate. Cine intră de pe bancă o face bine. S-a văzut și azi că s-au comportat bine.
Suntem un grup unit, cinstit. Toți avem ideea de a câștiga. Încercăm să ajungem în cupele europene pentru anul viitor, să facem ceva frumos. Vrem să facem ceva mai bun”, a declarat Cristiano Bergodi, la flash-interviu.
Echipele utilizate
- FC Argeș: Căbuz - Garutti, M. Tudose, Sadriu (Luckassen 87') – Tofan (Oancea 74'), V. Raţă, Rober Sierra, Borţa (Micovschi 87') – I. Radescu (R. Moldoveanu 46'), Ricardo Matos, Bettaieb. Antrenor: Bogdan Andone
- „U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiş, Chinteş (El Sawy 39') - Bic – Drammeh (Codrea 87'), Nistor (Fabry 72') – Macalou (Stanojev 87'), Lukic, O. Mendy (Miguel Silva 39'). Antrenor: Cristiano Bergodi
- Cartonaşe galbene: Sadriu 68' / O. Mendy 36'
- Arbitri: Marcel Bîrsan - Radu Adrian Ghinguleac, Ionuţ Traian Neacşu
- Arbitri VAR: Iulian Dima - Claudiu Marcu