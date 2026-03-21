Cătălin Căbuz, proaspăt convocat la națională, a marcat în propria poartă, în minutul 82, iar „U” Cluj a ajuns pe primul loc al Superligii.

Obiectivul anunțat de Cristiano Bergodi

La finalul partidei, Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii”, a subliniat că echipa sa are ca obiectiv obținerea participării în cupele europene pentru sezonul următor.

„Nu e ușor, e foarte greu aici să câștigi. Am reușit să creăm omogenitate. Cine intră de pe bancă o face bine. S-a văzut și azi că s-au comportat bine.

Suntem un grup unit, cinstit. Toți avem ideea de a câștiga. Încercăm să ajungem în cupele europene pentru anul viitor, să facem ceva frumos. Vrem să facem ceva mai bun”, a declarat Cristiano Bergodi, la flash-interviu.

