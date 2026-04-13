Oltenii s-au deplasat la Cluj, pentru confruntarea cu echipa pregătită de Cristiano Bergodi în etapa cu numărul 4 din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, ardelenii s-au impus cu 4-0 și s-au distanțat la trei lungimi în clasament.

Prima reacție după ce Craiova a fost spulberată la Cluj: ”O să ne privim ochi în ochi”

Vladimir Screciu, fotbalistul oaspeților, a sugerat după meci că eliminarea lui Monday Etim din minutul 20, la 1-0 pentru gazde, a fost crucială în soarta partidei. Tot el a explicat și că va exista o discuție în vestiar între jucători.

”Sunt mândru de echipa mea. Păcat de acel cartonaș, suntem lângă Etim. Suntem la trei puncte în spate. Urmează șase finale foarte importante, am încredere în echipa mea. Chiar dacă scorul a fost 4-0, sunt mândru de echipa mea.

Ne doare foarte tare, e un duș rece pentru noi, dar de acum încolo să vedem. Sunt șase finale și am încredere fantastică în echipa asta că putem s-o scoatem până la capăt.

Avem nevoie de suporteri să fie lângă noi, îi așteptăm și noi la Craiova pe cei de la U Cluj. Pur și simplu a fost o mică neatenție a lui Etim, chiar dacă era 1-0, meciul ar fi fost altul.

Mă bucură foarte mult că am arătat atitudine și abia aștept să ne privim ochi în ochi acum cu băieții în vestiar și să ne dăm seama că doar dacă avem încredere unul în altul putem s-o ducem la capăt.

Eu simt că chiar e momentul și o să vedem, o să vedem. Simt c-o să fie bine, asta pot să le garantez suporterilor. În seara asta a fost o mică neatenție”, a spus Vladimir Screciu după meci.

Jug Stanojev a deschis scorul în minutul 15, iar Jovo Lukic a majorat diferența în minutul 45, după ce în minutul 20 Monday Etim și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

În actul secund, Lukic a realiz.at ”dubla” în minutul 51, iar Dan Nistor a închis tabela de marcaj la 4-0 în minutul 87 al meciului, după ce a fructificat din pasa lui Issouf Macalou.

După fluierul de final, ”U” Cluj a ajuns la patru din patru victorii consecutive în play-off-ul Superligii României, fiind lider cu 39 de puncte.

Pe locul secund în clasament rămâne Universitatea Craiova cu 36 de puncte.