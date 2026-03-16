”Șepcile Roșii” au pus astfel capăt unui șir de 11 victorii la rând în campionat ale lui CFR Cluj.

Daniel Pancu: ”Trebuia să vină și o înfrângere, dar nu acesta era momentul!”

La finalul meciului, Daniel Pancu s-a arătat dezamăgit de cum a gestionat echipa sa faza fixă la care U Cluj a reușit să marcheze golul victoriei.

De altfel, antrenorul de la CFR Cluj a transmis că a primit un cartonaș galben absolut nemeritat.

”Am întâlnit un adversar puternic. Jocurile sunt deschise oricărui rezultat. Azi s-a ajuns la un corner la care nu trebuia să se ajungă. Primul joc pierdut. Trebuia să vină și o înfrângere, dar nu acesta era momentul, într-un derby. Mai sunt multe puncte puse în joc.

Toate își doresc titlul. Noi trebuie să ne refacem, întâlnim liderul și avem o șansă să ne apropiem de ei cu o victorie. O luptă la titlu nu poate fi ușoară. Azi cred că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil.

Mă uit pe bancă. Singurul care a nitrat de pe bancă și a făcut diferența în ultima vreme a fost Biliboc. Avem o problemă aici. Jucătorii nu au ritm în momentul de față. Nu am avut timp de un amical. De asta fac schimbările mai greu. De obieci schimb mereu.

Nu poți să-mi dai galben pentru că îți spun că e corner. Chiar corner a fost. Ăsta nu e galben meritat”, a spus Pancu.