La un moment dat, Bölöni a fost întrebat cât de vinovat e șeful Federației Române Fotbal, Răzvan Burleanu (41 de ani), pentru absența tricolorilor de la sărbătoarea fotbalului mondial. Mai ales că România a ratat turneele finale din 2018, 2022 și 2026 în mandatul lui Burleanu.

Până să fim loviți de această pierdere colosală, pe lângă care orice alt subiect a trecut în plan secund, László Bölöni (73 de ani) a acordat un interviu de amploare pentru Sport.ro. Aici, în cadrul dialogului, fostul selecționer a expus, în stilul său caracteristic, motivele pentru care lipsim de 28 de ani de la Mondiale.

România a ajuns la al 7-lea Mondial ratat la rând și această contraperformanță uriașă a stârnit o avalanșă de reacții și analize. Apoi, firește, subiectul a fost „umbrit“ de tragedia decesului lui Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria fotbalului nostru.

Surprinzător, Bölöni a explicat că Răzvan Burleanu, deși conduce FRF din 2014 și tocmai a câștigat al 4-lea mandat, nu poate fi socotit vinovatul principal pentru absența prelungită a tricolorilor de la Mondiale.

„Eu nu discut, pentru că, într-adevăr, nu cred că este o problemă de persoană. Eu cred că este o problemă de tactică, de strategie. Eu cred că Burleanu este un om învățat, cu capacitate din ce în ce mai mare, pentru că de patru mandate deja conduce Federația Română de Fotbal. Deci, poate că la început aveam dreptul să spunem că nu vine din fotbalul mare, deși nici nu trebuie să vină din fotbalul mare un președinte de federație. Dar și el este o persoană în această <<mașină>> a Federației Române de Fotbal. Desigur, o piesă importantă, dar și el, la un moment dat, poate să recunoască că <<măi, și eu, la rândul meu, trebuie să schimb ceva, pentru că lucrurile astea nu merg>>“, ne-a spus Bölöni.

