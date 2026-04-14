EXCLUSIV Bölöni, verdict tăios despre personajul care și-a făcut KO rivalii din țară: „Nu vine din fotbalul mare!“

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul selecționer a fost întrebat cât de vinovat e omul din fruntea FRF pentru încă o calificare ratată la Cupa Mondială.

TAGS:
Ladislau BoloniLaszlo BoloniboloniLoti BoloniRazvan Burleanu
Din articol

România a ajuns la al 7-lea Mondial ratat la rând și această contraperformanță uriașă a stârnit o avalanșă de reacții și analize. Apoi, firește, subiectul a fost „umbrit“ de tragedia decesului lui Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria fotbalului nostru.

Până să fim loviți de această pierdere colosală, pe lângă care orice alt subiect a trecut în plan secund, László Bölöni (73 de ani) a acordat un interviu de amploare pentru Sport.ro. Aici, în cadrul dialogului, fostul selecționer a expus, în stilul său caracteristic, motivele pentru care lipsim de 28 de ani de la Mondiale.

La un moment dat, Bölöni a fost întrebat cât de vinovat e șeful Federației Române Fotbal, Răzvan Burleanu (41 de ani), pentru absența tricolorilor de la sărbătoarea fotbalului mondial. Mai ales că România a ratat turneele finale din 2018, 2022 și 2026 în mandatul lui Burleanu.

Surprinzător, Bölöni a explicat că Răzvan Burleanu, deși conduce FRF din 2014 și tocmai a câștigat al 4-lea mandat, nu poate fi socotit vinovatul principal pentru absența prelungită a tricolorilor de la Mondiale.

Eu nu discut, pentru că, într-adevăr, nu cred că este o problemă de persoană. Eu cred că este o problemă de tactică, de strategie. Eu cred că Burleanu este un om învățat, cu capacitate din ce în ce mai mare, pentru că de patru mandate deja conduce Federația Română de Fotbal. Deci, poate că la început aveam dreptul să spunem că nu vine din fotbalul mare, deși nici nu trebuie să vină din fotbalul mare un președinte de federație. Dar și el este o persoană în această <<mașină>> a Federației Române de Fotbal. Desigur, o piesă importantă, dar și el, la un moment dat, poate să recunoască că <<măi, și eu, la rândul meu, trebuie să schimb ceva, pentru că lucrurile astea nu merg>>“, ne-a spus Bölöni.

Documentarul despre viața lui Bölöni, disponibil pe VOYO

După ce a rulat la cinematografe, de la sfârșitul anului trecut, documentarul „Bölöni - Legenda care ne leagă“ e acum disponibil și pe VOYO

Pe site-ul IMDB, renumit la nivel mondial pentru recenziile despre filme, „Bölöni - Legenda care ne leagă“ are un scor excelent: 7,3 din 10! Regizorii Tamás Kollarik (Ungaria) și Attila Szabó (România) au vizionat peste 200 de ore de filmări, pentru a realiza acest documentar de 120 de minute.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Bölöni, ca un star de Hollywood: cât a costat documentarul despre viața sa, disponibil pe VOYO
Laszlo Boloni pentru Sport.ro: ”Mircea Lucescu știa durerea mea”! Ultima discuție între cei doi
Tulburător! Bölöni a povestit cum a decurs ultima sa conversație cu Mircea Lucescu: „Asta mi-a spus“
ULTIMELE STIRI
U Cluj a făcut deja primul transfer pentru cupele europene!
Basarab Panduru a rămas ”mască” după U Cluj - Universitatea Craiova 4-0: ”E ceva incredibil”
REPORTAJ | Camp Nou și-a pierdut farmecul?! Cum s-a transformat casa Barcelonei
Bergodi temperează entuziasmul după succesul cu Universitatea Craiova: „Nu există acest discurs”
Filipe Coelho a găsit vinovatul după ”U” Cluj - Universitatea Craiova 4-0
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Gică Hagi vrea un fost mare selecționer lângă el la națională: surpriza din lista „Regelui"

Prima reacție după ce Craiova a fost spulberată la Cluj: ”O să ne privim ochi în ochi”

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Xabi Alonso semnează! Fostul antrenor de la Real Madrid dă lovitura

Recomandarile redactiei
U Cluj a făcut deja primul transfer pentru cupele europene!
REPORTAJ | Camp Nou și-a pierdut farmecul?! Cum s-a transformat casa Barcelonei
Basarab Panduru a rămas ”mască” după U Cluj - Universitatea Craiova 4-0: ”E ceva incredibil”
Prima reacție după ce Craiova a fost spulberată la Cluj: ”O să ne privim ochi în ochi”
Chipciu, categoric după ce ”U” Cluj s-a distrat cu Craiova: ”Bani, bani, bani! Noi nici nu ne comparăm cu celelalte echipe”
Alte subiecte de interes
Cum a reacționat Ladislau Boloni când a fost întrebat dacă preia echipa națională a României
Ladislau Boloni a dat verdictul despre Ianis Hagi
Laszlo Boloni și-a dat acordul! Ce echipă preia, după ce a retrogradat cu Metz în Ligue 2
Ladislau Boloni, OUT de la Metz? Anunţul făcut de presa franceză
Laszlo Boloni a reacționat când i s-a ridicat o întrebare la fileu
"Am buletin românesc, acolo sunt ținut în evidență!" Boloni mai trimite o săgeată cu venin
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!