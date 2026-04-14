„Anul Craiovei" s-a transformat în „Anul lui U Cluj"

Florin Caramavrov
Caramavrov descoperă atuurile „șepcilor roșii” pentru câștigarea campionatului.

Toată lumea o vedea pe Universitatea Craiova campioană înainte de începerea play-off-ului. Existau și încă mai există argumente pentru ca oltenii să ia titlul, însă o altă Universitatea, dar din Cluj, s-a strecurat printre jaloanele acestei faze a competiției și a ajuns pe locul 1 cu 6 etape înainte de finiș.

Craiova are în continuare cel mai bun lot, de vreme ce își permite să țină pe bancă golgheterul echipei, Nsimba, și jucătorul convocat la ultima acțiune a naționalei și care chiar a jucat contra Slovaciei, Baiaram. 

Dar „U” e echipa mai liniștită, mai așezată, mai omogenă, în timp ce formația din Bănie e aproape de implozie din cauza presiunii imense la care este suspusă din partea conducerii, a suporterilor, a specialiștilor. Cred că la Craiova vestiarul e în flăcări la fiecare meci. Jucătorii sunt încărcați la maxim de acest obiectiv al câștigării campionatului și de aceea vin și erorile mari, cum a fost cea a lui Bancu, eliminat cu Dinamo, și cea a lui Etim, care a primit „roșu” aseară, la Cluj. Ambii în faze care nu erau neapărat periculoase pentru poarta lor. E prea multă îndârjire, prea multă apăsare.

Craiova n-a mai luat titlul de 35 de ani, „U” Cluj nu l-a luat niciodată în cei 106 ani de istorie. Chipciu și Compania nici nu se gândeau la acest obiectiv la începutul campionatului. După primele 13 etape, obținuseră doar două victorii și nu bătuseră pe nimeni în primele șapte meciuri de pe teren propriu! Pericolul era nici să nu intre în play-off, n-aveau cum să spere la locul 1...

Bergodi a trezit „dinozaurii” 

Dar venirea lui Bergodi a fost declicul. Echipa s-a transformat miraculos. Lukic, atacantul aruncat de Craiova, a ajuns golgheterul campionatului, Macalou și Mendy și-au găsit locurile din care dau randament maxim. La 22 de ani, Coubiș are maturitatea în joc a bătrânului Chipciu, Drammeh e tot mai exact și mai util, Stanojev uimește și el în ultima vreme.

Cam asta înseamnă ca un antrenor să-și pună amprenta pe o echipă. Exact ce a făcut Bergodi la „U” Cluj. A trezit „dinozaurii”, a inventat jucători, le-a dat încredere unora cu moralul la pământ, a găsit pozițiile potrivite pentru toți fotbaliștii din lot. 

În momentul de față, Universitatea Cluj deține mai multe atuuri pentru câștigarea campionatului decât favorita de până acum Universitatea Craiova. Are liniște și susținere necondiționată din partea conducerii, are jucători cu experiență și tineri entuziaști, are un antrenor mai conectat la realitățile fotbalului românesc, are și ea un lot foarte valoros, dovadă și două din înlocuirile de aseară. Cel mai bun jucător din lot, Macalou, a intrat în minutul 64 în locul celui mai bun jucător al ultimelor două meciuri, Stanojev, în timp ce unul dintre fotbaliștii cu cele mai multe contribuții la goluri, Nistor, a fost băgat abia în minutul 81 și chiar a marcat golul de 4-0!

„U”, favorită

Am văzut păreri după meci că tot Craiova este favorită la titlu, deși „U” are acum trei puncte avans. Eu spun că, dimpotrivă, băieții lui Bergodi sunt principalii favoriți la câștigarea campionatului în acest moment. Deși, probabil, se vor mai întâmpla multe în cele șase etape rămase, dacă vorbim strict matematic - clujenii au nevoie de cinci victorii și un egal la Craiova pentru a lua titlul, în timp ce oltenii trebuie să obțină șase succese.

În momentul de față, nu putem spune cu certitudine cine va ridica trofeul la final. Va învinge echipa care va reuși să se echilibreze din punct de vedere emoțional și care va face mai puține greșeli.

