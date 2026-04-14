Toată lumea o vedea pe Universitatea Craiova campioană înainte de începerea play-off-ului. Existau și încă mai există argumente pentru ca oltenii să ia titlul, însă o altă Universitatea, dar din Cluj, s-a strecurat printre jaloanele acestei faze a competiției și a ajuns pe locul 1 cu 6 etape înainte de finiș.

Craiova are în continuare cel mai bun lot, de vreme ce își permite să țină pe bancă golgheterul echipei, Nsimba, și jucătorul convocat la ultima acțiune a naționalei și care chiar a jucat contra Slovaciei, Baiaram.

Dar „U” e echipa mai liniștită, mai așezată, mai omogenă, în timp ce formația din Bănie e aproape de implozie din cauza presiunii imense la care este suspusă din partea conducerii, a suporterilor, a specialiștilor. Cred că la Craiova vestiarul e în flăcări la fiecare meci. Jucătorii sunt încărcați la maxim de acest obiectiv al câștigării campionatului și de aceea vin și erorile mari, cum a fost cea a lui Bancu, eliminat cu Dinamo, și cea a lui Etim, care a primit „roșu” aseară, la Cluj. Ambii în faze care nu erau neapărat periculoase pentru poarta lor. E prea multă îndârjire, prea multă apăsare.

Craiova n-a mai luat titlul de 35 de ani, „U” Cluj nu l-a luat niciodată în cei 106 ani de istorie. Chipciu și Compania nici nu se gândeau la acest obiectiv la începutul campionatului. După primele 13 etape, obținuseră doar două victorii și nu bătuseră pe nimeni în primele șapte meciuri de pe teren propriu! Pericolul era nici să nu intre în play-off, n-aveau cum să spere la locul 1...