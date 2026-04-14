Italienii l-au dat de gol pe Cristi Chivu: 40.000.000€

Cristi Chivu (45 de ani) este foarte aproape de o performanță remarcabilă la primul sezon ca antrenor al lui Inter Milano. Echipa sa are un avans de nouă puncte în fruntea clasamentului, cu șase etape înainte de final, iar în Coppa Italia este favorită la calificarea în finală înainte de returul de pe ”Meazza” cu Como (0-0 în tur).

Inter Milano vrea să transfere un fundaș de la Club Brugge

Italienii de la Calciomercato au aflat deja prima țintă a liderului din Serie A pentru perioada de mercato in vară. Joel Ordóñez (21 de ani), fundașul central care evoluează pentru Club Brugge, a intrat pe ”radarul” echipei lui Chivu.

Pentru a-l transfera, șefii clubului trebuie să plătească o sumă importantă. Belgienii nu vor să renunțe la apărătorul din Ecuador fără o sumă cuprinsă între 35 și 40 de milioane de euro, scriu italienii de la Calciomercato.

La Brugge, Ordóñez joacă din 2023, an în care a fost transferat de la Club NXT. În țara sa natală a jucat pentru Independiente.