Italienii l-au dat de gol pe Cristi Chivu: 40.000.000€

Italienii l-au dat de gol pe Cristi Chivu: 40.000.000€ Serie A
Inter Milano este foarte aproape de a câștiga titlul în Serie A, iar oficialii clubului se gândesc deja la întărirea lotului pentru sezonul următor.

Inter Milanocristi chivuJoel OrdonezClub Brugge
Cristi Chivu (45 de ani) este foarte aproape de o performanță remarcabilă la primul sezon ca antrenor al lui Inter Milano. Echipa sa are un avans de nouă puncte în fruntea clasamentului, cu șase etape înainte de final, iar în Coppa Italia este favorită la calificarea în finală înainte de returul de pe ”Meazza” cu Como (0-0 în tur).

Inter Milano vrea să transfere un fundaș de la Club Brugge

Italienii de la Calciomercato au aflat deja prima țintă a liderului din Serie A pentru perioada de mercato in vară. Joel Ordóñez (21 de ani), fundașul central care evoluează pentru Club Brugge, a intrat pe ”radarul” echipei lui Chivu.

Pentru a-l transfera, șefii clubului trebuie să plătească o sumă importantă. Belgienii nu vor să renunțe la apărătorul din Ecuador fără o sumă cuprinsă între 35 și 40 de milioane de euro, scriu italienii de la Calciomercato.

La Brugge, Ordóñez joacă din 2023, an în care a fost transferat de la Club NXT. În țara sa natală a jucat pentru Independiente.

Ce program are Inter până la finalul sezonului din Serie A

Cu 75 de puncte, Inter Milano nu are, la prima vedere, un program dificil în acest final de sezon. Cagliari (acasă), Torino (deplasare), Parma (acasă), Lazio (deplasare), Verona (acasă), Bologna (deplasare) sunt echipele pe care le va întâlni Chivu până la finele campionatului.

În UEFA Champions League, Inter Milano, finalista din sezonul precedent, a fost eliminată de surpriza Bodo/Glimt, cu 1-3 și 1-2.

RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
Basarab Panduru a rămas ”mască” după U Cluj - Universitatea Craiova 4-0: ”E ceva incredibil”
U Cluj a făcut deja primul transfer pentru cupele europene!
A fost anunțat antrenorul anului în Serie A!
Nicolae Stanciu a ratat o șansă uriașă! ”Șucu i-a întins o mână de ajutor, dar nu s-a prins”
Uluitor: selecționerul care va fi la al 6-lea Mondial a semnat contractul!
Anunțul categoric al Iranului despre participarea la Mondialul din America: „Doar în aceste condiții!“
Ireal! Ce cotă avea U Cluj pentru câștigarea titlului în urmă cu șase luni
Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Prima reacție după ce Craiova a fost spulberată la Cluj: ”O să ne privim ochi în ochi”

Gică Hagi vrea un fost mare selecționer lângă el la națională: surpriza din lista „Regelui"

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Xabi Alonso semnează! Fostul antrenor de la Real Madrid dă lovitura



Nicolae Stanciu a ratat o șansă uriașă! ”Șucu i-a întins o mână de ajutor, dar nu s-a prins”
A fost anunțat antrenorul anului în Serie A!
Bölöni, verdict tăios despre personajul care și-a făcut KO rivalii din țară: „Nu vine din fotbalul mare!“
REPORTAJ | Camp Nou și-a pierdut farmecul?! Cum s-a transformat casa Barcelonei
Prima reacție după ce Craiova a fost spulberată la Cluj: ”O să ne privim ochi în ochi”
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Chivu și-a făcut lista de transferuri la Inter! Anunțul venit din Italia
Răsturnare de situație! Belgienii anunță că transferul atacantului dorit de FCSB e pe cale să pice
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

