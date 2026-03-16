Universitatea Cluj - CFR Cluj, LIVE TEXT, ora 20:30

Cele două mari rivale sunt la egalitate de puncte înainte de meciul de pe Cluj Arena, cu câte 27, dar cu un mic avantaj pentru Universitatea, în contextul în care CFR a beneficiat de rotunjirea punctajului înainte de startul play-off-ului.

Cele două formații se întâlnesc la mai bine de o lună de la meciul câștigat de CFR Cluj în Gruia, scor 3-2, și încheiat cu un scandal care a dus la suspendarea lui Cristiano Bergodi, dar și a lui Andrei Cordea.

„A fost o perioadă foarte grea. Una e să stai pe bancă, alta când stai la televizor și te uiți la meciurile echipei tale. Nu e ușor, dar în același timp, am trăit emoții. M-au înlocuit foarte bine asistenții mei și mă bucur.

Mai ales mă bucur pentru că și jucătorii, principalii actori, s-au descurcat foarte bine. Nu credeam că vom avea asemenea rezultate, dar au dat dovadă de caracter, de ambiție, de dorință și au făcut meciuri foarte frumoase. Mă bucur pentru ei și pentru noi toți, în general”, a spus Bergodi, la conferința de presă.

Doi jucători din lotul gazdelor au strâns peste 15 contribuții ofensive: Jovo Lukic - 17 (15 goluri, 2 pase decisive) și Issouf Macalou - 16 (6 goluri, 10 pase decisive). De partea cealaltă, cel mai bun la acest capitol este Andrei Cordea, 11 goluri marcate și patru pase decisive.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 40 de ori, de opt ori s-a impus Universitatea, de 20 de ori a câștigat CFR, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.