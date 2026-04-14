Fabregas, în vârstă de 38 de ani, este primul tehnician străin care intră în posesia acestei prestigioase distincţii, care poartă numele fostului selecţioner italian Enzo Bearzot, care a condus Squadra Azzura la câştigarea titlului mondial în 1982.

Cesc Fabregas, desemnat antrenorul anului în Serie A!

Fostul jucător al echipelor Arsenal şi FC Barcelona este în acest moment figura esenţială la Como, club care în cinci ani a ajuns din Serie D în prima ligă italiană, cu trei promovări între 2019 şi 2024.

Sub conducerea lui Fabregas, Como traversează un sezon excepţional, aflându-se pe locul al cincilea în Serie A, cu şase de calificare în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor.

"Când am decis să vin aici, a fost pentru că am simţit asta, pentru că trăiesc asta, pentru că este posibil să munceşti'', a declarat Fabregas după ce a acceptat premiul, în Sala de Onoare a Comitetului Naţional Olimpic Italian (CONI). El a adăugat că se simte 'foarte ataşat'' de proiectul clubului din nordul Italiei.

Fabregas: ”E un premiu pentru oraș”

"Pentru mine, este un premiu pentru un oraş, oraşul Como, şi pentru o familie care a realizat un proiect, propriul proiect", a precizat spaniolul. Fabregas a subliniat că a fost întotdeauna "foarte atent la detalii", chiar şi ca jucător:

"Am scris pagini întregi despre aspectele pozitive şi negative a ceea ce am văzut când eram jucător. Când mi-a plăcut ceva la echipă, sau când nu, am încercat să înţeleg'', a mai spus spaniolul, citat de Agerpres.

Cesc Fabregas îi succede în palmares lui Gian Piero Gasperini, fostul antrenor al echipei Atalanta Bergamo, care antrenează în acest sezon echipa AS Roma, după ce premiul a fost acordat în anii precedenţi unor tehnicieni precum Simone Inzaghi, Luciano Spalletti, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri şi Claudio Ranieri, printre alţii.

Cu ocazia ceremoniei de luni, reputatul antrenor italian Fabio Capello a fost onorat cu un premiu special pentru întreaga carieră, în anul în care a împlinit 80 de ani, iar Marco Guida a fost desemnat cel mai bun arbitru.