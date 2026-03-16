Mario Camora s-a arătat dezamăgit de rezultatul obținut pe Cluj Arena și a mărturisit că, în opinia sa, un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil.

Mario Camora: ”Diferența s-a făcut la micile detalii!”

Totodată, căpitanul celor de la CFR Cluj a avut cuvinte de laudă la adresa rivalei din oraș și a transmis că U Cluj are cel mai bun lot din ultimii ani.

”Am pierdut, dar trebuie să rămânem cu capul sus. Am pierdut pe cont propriu. Știam că la fazele fixe, bat pe bara a doua sau că deviază la bara a doua. A fost un meci echilibrat, dar diferența s-a făcut la micile detalii.

După ce au făcut 1-1, Biliboc a avut două sau trei ocazii. A fost un meci echilibrat, egalitatea cred că era un rezultat corect, dar trebuie să mergem mai departe, nu putem rămâne aici. Urmează vineri un meci cu Rapid pe care trebuie să îl câștigăm.

E mai strâns ca niciodată. Sperăm ca suporterii să vină alături de noi, să câștigăm meciul cu Rapid și să ne apropiem de primul loc.

În acest sezon, U Cluj are cel mai bun lot din ultimii ani. Noi și U Cluj suntem cele mai în formă echipe”, a spus Mario Camora.