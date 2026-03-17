Radu Constantea a confirmat că italianul Cristiano Bergodi va continua pe banca tehnică până în 2027, după ce "Șepcile Roșii" au urcat pe locul 2 și s-au calificat în semifinalele Cupei României.

Succesul din derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-1, a consolidat poziția lui „U” în partea superioară a clasamentului, iar parcursul solid din acest sezon i-a determinat pe oficialii clubului să ofere garanții privind stabilitatea băncii tehnice. Radu Constantea a precizat că echipa se află pe un drum ascendent și a trasat deja liniile directoare pentru perioada următoare, vizând o prezență constantă în fazele superioare ale competițiilor.

Planuri pentru cupele europene pe Cluj Arena

Președintele grupării ardelene a subliniat că dorește ca echipa să depășească performanțele din sezonul precedent, atunci când aventura europeană s-a oprit în faza preliminară a Conference League. Acesta a pus accent pe omogenitatea grupului și pe siguranța defensivă imprimată de tehnicianul italian în vârstă de 61 de ani.

„Bergodi a stabilizat foarte bine echipa. Avem puține goluri primite. Grupul este unit, atmosfera e bună, iar echipa arată foarte bine defensiv, arată compact. Vrem să ne stabilizăm și să rămânem în primele 6 echipe din România. După experiența din acest an, când nu am reușit să trecem în turul următor, cred că acesta este obiectivul, să mergem cât mai departe în competiție. Cristiano Bergodi mai are contract până în vara anului 2027. Se simte foarte bine, iar noi suntem mulțumiți”, a transmis Radu Constantea, potrivit DigiSport.

În prezent, Universitatea Cluj se află într-o postură privilegiată, fiind cotată cu șanse reale la câștigarea Cupei României și ocupând treapta a doua a podiumului în SuperLiga, ceea ce alimentează speranțele fanilor pentru un final de sezon istoric.