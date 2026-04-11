De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bernie și Edi, spre Jocurile Olimpice.

TAGS:
Bernadette SzocsEduard IonescuTenis De MasaRomaniaJocurile Olimpice
Din articol
  • Formată anul trecut, perechea de dublu mixt a obținut deja rezultate excelente

Se înțeleg din priviri la masa de joc, dar și în afara ei, iar rezultatele sunt pe măsură. Bernadette Szocs și Edi Ionescu reprezintă de pe acum una dintre principalele speranțe ale României pentru o medalie olimpică la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Între miile de mingi lovite zilnic și presiunea uriașă a marilor competiții, s-a născut o alianță care sperie adversarii.

Bernadette și Edi nu sunt doar colegi la Steaua și la echipa națională a României, ci motorul unei echipe care țintește aurul. Totul a plecat de la o mutare strategică făcută de Bernadette, care a simțit că e timpul pentru un suflu nou în cariera sa la dublu mixt. Ea explică motivele din spatele acestei decizii: „Sinceră să fiu, am vrut o schimbare pentru că făceam de foarte multă timp pereche cu Ovidiu Ionescu și încercam să schimbăm ceva pentru că la un moment dat nu mai mergea atât de bine și atunci am încercat să găsesc o soluție și cred că cea mai bună soluție a fost să fac cu Edi”.

  • Bernadette szocs 2025
×
Bernadette Szocs / Foto: Instagram
Luat prin surprindere, dar pregătit pentru o provocare imensă, Edi a acceptat imediat propunerea de a face pereche cu cea mai valoroasă jucătoare a României. Pentru el, miza s-a schimbat radical odată cu această nouă formulă: „Mai jucam dublu mixt, dar nu jucam cu un obiectiv. Acum avem obiectiv la Jocurile Olimpice. Sperăm să reușim să-l îndeplinim”.

Chiar dacă începutul a fost din senin, succesul a fost unul calculat, iar rezultatele nu s-au lăsat deloc așteptate. Startul acestui an a însemnat o victorie istorică în India, la Chennai, unde au ridicat deasupra capului primul trofeu WTT pentru România. Edi punctează importanța acestui moment pentru sportul românesc: „Este primul titlu luat la un circuit WTT de România. Suntem foarte fericiți că am reușit și sper că o să fie doar începutul”.

Dincolo de trofee și medalii, ceea ce îi face cu adevărat speciali este modul în care se completează la masa de joc. Întrebați cine are ultimul cuvânt și cine coordonează tactica în această echipă de succes, răspunsul a venit la unison, sub formă de glumă. Edi a decretat: „Eu sunt șeful în echipă”, fiind aprobat imediat de colega sa: „Da, el e”.

Au stiluri diferite, care se completează perfect la masa de joc

Pe cât de clară e ierarhia în glumă, pe atât de echilibrată este relația lor în momentele critice. Berni aduce determinarea și experiența, în timp ce Edi vine cu calmul necesar pentru a gestiona presiunea uriașă de la marile turnee. „Eu sunt mai relaxat, ea este puțin mai agitată, cred că ne ajută chestia asta, eu o mai relaxez pe ea, ea mă mai agită pe mine”, povestește Edi. Completarea vine de la Bernadette, care subliniază chimia dintre ei: „Sunt tare mândră și fericită să joc alături de el. Chiar ne înțelegem și știm cum să ne completem în momentele dificile”.

Această armonie i-a propulsat pe locul 12 mondial într-un timp record, depășind chiar și propriile lor proiecții. Stilurile lor diferite s-au dovedit a fi arma secretă împotriva titanilor din Asia. Edi recunoaște că ascensiunea a fost peste așteptări: „Eu credeam că o să dureze puțin mai mult să ne acomodăm, dar din fericire, cum a spus stilurile noastre, foarte, foarte diferite ne-au ajutat să facem pasul acesta mai rapid. Acum țintim spre top 10”.

Bernie și Edi, spre Los Angeles 2028

Marele obiectiv rămâne însă calificarea la Los Angeles 2028. Cu o ambiție de fier, Bernadette vrea să rămână în elita mondială și să forțeze un rezultat istoric: „Nu este ușor, dar de fiecare dată sunt o persoană foarte ambițioasă și încerc să reușesc să fiu cât mai în față în clasamentul mondial. Cum a spus și Edi, nu ne așteptam să ajungem atât de vreme, atât de aproape de topul mondial, dar ne-am completat de fiecare dată foarte bine, ne-am susținut și cred că ne-a ajutat foarte mult că ne înțelegem foarte bine și în afara mesei”.

Calendarul competițional este epuizant, dar cei doi profită de fiecare minut petrecut împreună la masa de antrenament. Edi explică logistica din spatele performanței: „Câteodată ne mai și antrenăm, noi fiind la același club în România. Într-adevăr, cu aceste plecări sunt foarte multe plecări, câteodată jucăm și turnee diferite, dar încercăm când avem ocazia, încercăm”.

CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!