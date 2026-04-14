Antrenorul portughez, Carlos Queiroz, cel care a pregătit mai multe echipe naţionale, a fost numit selecţioner al Ghanei, în vederea Cupei Mondiale din 2026. Anunţul a fost făcut, luni seara, de federaţia din Accra.

"Antrenorul Queiroz îşi începe acum munca pentru a pregăti echipa 'Black Stars' pentru turneul care începe pe 11 iunie", se arată într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres. Nu se menţionează o durată a contractului dincolo de CM 2026.

Fostul antrenor al lui Real Madrid (2003-2004) îi succede lui Otto Addo, care a fost demis în urmă cu 15 zile, la câteva ore după înfrângerea Ghanei într-un meci amical împotriva Germaniei (1-2).

În vârstă de 73 de ani, Carlos Queiroz a antrenat şi alte echipe naţionale la ediţiile precedente ale Cupei Mondiale: Africa de Sud (2002), Portugalia (2010), Iran (2014, 2018 și 2022). Recent, el a antrenat şi echipele Qatarului şi Omanului, după Columbia şi Egipt.

Ghana va înfrunta Anglia, Croaţia şi Panama în Grupa L, în această vară, la turneul final al Cupei Mondiale din Statele Unite, Canada şi Mexic.