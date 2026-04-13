Talente irosite. Iată un capitol la care fotbalul românesc are o listă tot mai lungă de jucători. Pentru că, după cum a spus un foarte bun cunoscător al fenomenului, László Bölöni (73 de ani), ai noștri au carențe mari, lipsuri importante, în etapele formării.

Așa se explică faptul că vedetele Superligii o dau în bară, imediat ce fac pasul spre echipe din străinătate. Atenție: nu vorbim despre cazuri izolate, ci despre situații foarte des întâlnite. Și, la capitolul jucătorilor vânduți pe bani grei, care au eșuat peste hotare, Farul Constanța ocupă un loc fruntaș!

Enes Sali, cifre modeste la o echipă de duzină, Al-Riyadh

Printre fotbaliștii români care „s-au născut talent și au murit speranțe“ și-a făcut un loc și Enes Sali.

Pe când era la Farul, acesta era considerat noua senzație a fotbalului românesc! Isteria creată în jurul prezenței sale, în prima echipă a „marinarilor“, a dat naștere la o decizie pripită a federației. Concret, la doar 15 ani, 8 luni și 22 de zile, Enes Sali a debutat în echipa națională a României (!), sub comanda selecționerului Mirel Rădoi. La cererea FRF, Sali a bifat acest debut pe repede înainte, ca să nu fie „furat“ de Canada! Pentru că s-a născut, la Toronto, Enes Sali a fost eligibil și pentru reprezentativa din Canada.