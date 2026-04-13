Tehnicianul spaniol a semnat cu Real Madrid la începutul verii din 2025, după ce Carlo Ancelotti a lăsat locul liber pe banca madrilenilor.

Xabi Alonso a plecat după jumătate de sezon, la o zi după insuccesul cu Barcelona din finala Supercupei Spaniei, scor 2-3, din 11 ianuarie.

Xabi Alonso, pregătit de o nouă aventură!

Antrenorul de 44 de ani este în atenția mai multor cluburi importante, printre care și Liverpool. Cormoranii sunt nemulțumiți de cum a decurs al doilea sezon sub comanda lui Arne Slot și sunt gata să facă o schimbare din stagiunea viitoare.

Conform AS, Xabi Alonso va fi înlocuitorul tehnicianului olandez din vară, iar spaniolul se va întoarce pe „Anfield”.

„Și City l-a luat în considerare pe Alonso să-l înlocuiască pe Pep după ce Guardiola va pleca, dar alesul este Enzo Maresca. La Munchen, dezbaterea s-a tranșat și ea în urma prestației remarcabile ale lui Kompany.

Nu există nicio îndoială: viitorul lui Xabi este pe Anfield. Acolo, va fi dificil pentru el să fie dat afară cu proiectul pe jumătate terminat, așa cum s-a întâmplat pe Bernabeu”, au scris jurnaliștii iberici.

Xabi Alonso a ajuns la Real Madrid în vara anului 2025, după trei ani fantastici la Bayer Leverkusen. A câștigat titlul, Cupa Germaniei și a reușit să ajungă până în finala UEFA Europa League, toate în același sezon!

Fostul mijlocaș spaniol a fost jucătorul lui Liverpool în perioada între 2004 și 2009 și a adunat 210 meciuri, 18 goluri și 20 de assist-uri în tricoul echipei din Premier League.