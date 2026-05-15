Deși Peluza Sud a ales să meargă mai departe cu boicotul și să lipsească de la confruntarea cu formația din Gruia, PCH a optat pentru o altă strategie, în urma unor discuții purtate la sediul clubului alb-roșu alături de actualii conducători. Suporterii vor fi prezenți la meciul programat sâmbătă, de la ora 21:00, dar și-au propus să lase sectorul gol în primele 10 minute ale jocului, ca formă de nemulțumire față de identitatea vizuală recent aleasă.

Gruparea bucureșteană va folosi totuși emblema contestată pe durata stagiunii viitoare. Potrivit ultimelor informații, marca a fost deja înregistrată la LPF și la UEFA, iar timpul rămas până la startul noului sezon competițional este prea scurt pentru a permite o altă modificare. Pentru a rezolva situația pe termen lung, conducerea și suporterii au stabilit crearea unui grup de lucru mixt care să selecteze agențiile responsabile de viitorul proces de rebranding, evitând astfel prelungirea tensiunilor.

Comuniatul transmis de fanii dinamoviști

„Reprezentanții suporterilor și oficialii clubului Dinamo s-au întâlnit și au convenit că procesul de rebranding era necesar pentru a obține independența față de terți. Procesul de redefinire a noii identități vizuale va continua într-un grup de lucru mixt, iar în săptămânile următoare vor fi selectate agențiile cărora li se vor transmite caietele de sarcini. Dorința comună este obținerea unei identități vizuale care să reprezinte istoria și idealurile clubului Dinamo și ale suporterilor săi.

Peluza Cătălin Hîldan își menține poziția de dezacord total față de sigla prezentată săptămâna trecută. În acest sens, vom adopta o formă de protest care se va manifesta în mod continuu, până când noua siglă va fi schimbată oficial.

Astfel, am decis următoarele:

Ne vom întoarce pe stadion începând cu următorul meci, cel cu CFR Cluj, de sâmbătă, ora 21:00, jucat pe Arcul de Triumf.

Intrarea în peluză se va face începând cu minutul 10 al partidei; până în acel moment, peluza va fi lăsată goală.

Toți dinamoviștii care intră în Peluza Cătălin Hîldan vor trebui să respecte aceste reguli, pentru a crea un spirit unitar care să asigure continuitatea identității clubului. Suntem alături de toate celelalte grupuri în această luptă, indiferent de forma de protest adoptată”, a fost comunicatul PCH.