Rebranding forțat! Motivul pentru care Dinamo trebuia să renunțe neapărat la sigla veche

Daniel Anghel
Dinamo trece într-o nouă etapă. În cursul zilei de luni, clubul a publicat sigla pe care o va folosi începând cu sezonul 2026-2027.

Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță. Deși intenția comunicată a fost crearea unui logo care să ”respecte esența elementelor și simbolisticii lui Dinamo”, fanii nu au privit deloc cu ochi buni această schimbare.

Dinamo, forțată să-și schimbe sigla!

Au existat mai multe reacții vehemente în mediul online, iar mulți suporteri au considerat că o schimbare, din acest punct de vedere, nu era neapărat necesară. Realitatea este că Dinamo a fost ”forțată” să facă această schimbare în vederea participării, în sezonul următor, în competițiile europene.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, UEFA impune ca un club să aibă propria siglă pentru a obține licența, iar cea pe care ”câinii” au folosit-o în ultimii 22 de ani este încă în proprietatea lui Nicolae Badea, așa că șefii nu aveau cum să evite această schimbare.

”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului. 

Cu acest logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).

Andrei Nicolescu: ”Este un proces la care lucrăm de un an”

Oficialul dinamovist Andrei Nicolescu a explicat pe larg demersul din spatele acestei modificări, subliniind că lansarea identității vizuale a necesitat o perioadă îndelungată de pregătire, alături de o agenție de specialitate, și a implicat consultări extinse.

„Este un proces la care lucrăm de 1 an. Momentul acestui anunț a fost setat de peste o lună de zile, ținând cont de ziua în care jucam la Craiova, era o zi sau alta și este un proces de durată care a implicat foarte mulți stakeholderi ai lui Dinamo, de la jurnaliști, fani, oameni din club, acționari, care astăzi face ca Dinamo să pășească într-o nouă eră”, a spus Nicolescu pentru PRO TV (SPORT.RO).

