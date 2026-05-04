GALERIE FOTO Revolta suporterilor dinamoviști după prezentarea noii sigle: „Ce-i hidoșenia aia făcută în Paint?”

Revolta suporterilor dinamoviști după prezentarea noii sigle: „Ce-i hidoșenia aia făcută în Paint?” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo 1948 va avea o nouă identitate vizuală de la 1 iulie, însă suporterii au criticat vehement noul design pe rețelele sociale.

TAGS:
DinamoSigla Dinamoandrei nicolescu
Din articol

Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță. Deși intenția comunicată a fost crearea unui simbol stabil care să reziste în timp, susținătorii formației din „Ștefan cel Mare” nu au agreat deloc grafica noii sigle.

  • Reactii 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Val de critici în mediul online

Imediat după ce imaginile au fost făcute publice, secțiunile de comentarii au fost luate cu asalt. Majoritatea covârșitoare a fanilor a reclamat aspectul vizual, considerând schimbarea total neinspirată.

„Ați înnebunit toți acolo? Bă, ce-i hidoșenia aia făcută în Paint? A trecut 1 Aprilie, trezirea, e îngrozitoare!!!”, a scris un suporter nemulțumit.

Un alt fan a transmis un mesaj dur: „O mizerie... cât vă mai bateți joc de acest club uriaș!”.

Reacțiile au vizat în mod direct și procesul de creație. „Cred că și cu ChatGPT faci o emblemă mai frumoasă. Nu reprezintă absolut nimic, fără răutate. Nu îmi inspiră nimic. Măcar de se păstra D-ul vechi”, a subliniat un urmăritor.

Oamenii au criticat lipsa de comunicare cu galeria înainte de a lua o astfel de decizie de imagine. „Ați făcut probabil un sondaj înainte, ați întrebat măcar 100 de suporteri. Nu ați dat-o așa direct, nu? Că la ce e în comentarii, ați cam riscat”, a adăugat un alt utilizator.

Comentariile negative au curs neîncetat, de la mesaje scurte precum „Doamne, ce urâțenie, de ce așa ceva?” sau „E oribilă!!!”, până la cereri de asumare a răspunderii precum „Demisia Nicolescu”. Mulți fani au sperat chiar că anunțul nu este unul real, postând întrebări retorice de tipul: „E glumă, nu?”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”
ARTICOLE PE SUBIECT
Schimbare de identitate la Dinamo! Cum au reacționat legendele clubului când au văzut noua siglă
Schimbare de identitate la Dinamo! Cum au reacționat legendele clubului când au văzut noua siglă
CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras
CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras
Dumitru Dragomir a ”tunat” după greșeala din Craiova - Dinamo: ”Suspendați toți jumătate de an”
Dumitru Dragomir a ”tunat” după greșeala din Craiova - Dinamo: ”Suspendați toți jumătate de an”
ULTIMELE STIRI
Chelsea – Nottingham Forest 0-3 pe VOYO, acum: Continuă coșmarul londonezilor în a doua repriză
Chelsea – Nottingham Forest 0-3 pe VOYO, acum: Continuă coșmarul londonezilor în a doua repriză
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"

Mesajul primit de Cristi Chivu în seara de titlu cu Inter: "Ești aici datorită nouă"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."



Recomandarile redactiei
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Momente de coșmar în Chelsea - Nottingham! Debutantul scos pe targă de pe teren a avut nevoie de oxigen
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, ACUM pe Sport.ro. Ponde șutează violent din penalty și înscrie
Chelsea – Nottingham Forest 0-3 pe VOYO, acum: Continuă coșmarul londonezilor în a doua repriză
Chelsea – Nottingham Forest 0-3 pe VOYO, acum: Continuă coșmarul londonezilor în a doua repriză
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Schimbare de identitate la Dinamo! Cum au reacționat legendele clubului când au văzut noua siglă
Schimbare de identitate la Dinamo! Cum au reacționat legendele clubului când au văzut noua siglă
Vremuri grele, siglă nouă? Răzvan Zăvăleanu a vorbit despre litigiul cu Nicolae Badea: „Vom discuta și cu suporterii!”
Vremuri grele, siglă nouă? Răzvan Zăvăleanu a vorbit despre litigiul cu Nicolae Badea: „Vom discuta și cu suporterii!” 
Nicolescu îi atacă pe rapidiști după declarațiile de la finalul meciului cu Dinamo! Giuleștenii, acuzați de lipsă de fairplay
Nicolescu îi atacă pe rapidiști după declarațiile de la finalul meciului cu Dinamo! Giuleștenii, acuzați de lipsă de fairplay
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
CITESTE SI
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

stirileprotv Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cum îți verifici vechimea în muncă online în 2026. Pași simpli de urmat, fără drumuri la instituții

stirileprotv Cum îți verifici vechimea în muncă online în 2026. Pași simpli de urmat, fără drumuri la instituții

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!