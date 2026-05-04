Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță. Deși intenția comunicată a fost crearea unui simbol stabil care să reziste în timp, susținătorii formației din „Ștefan cel Mare” nu au agreat deloc grafica noii sigle.

Val de critici în mediul online

Imediat după ce imaginile au fost făcute publice, secțiunile de comentarii au fost luate cu asalt. Majoritatea covârșitoare a fanilor a reclamat aspectul vizual, considerând schimbarea total neinspirată.

„Ați înnebunit toți acolo? Bă, ce-i hidoșenia aia făcută în Paint? A trecut 1 Aprilie, trezirea, e îngrozitoare!!!”, a scris un suporter nemulțumit.

Un alt fan a transmis un mesaj dur: „O mizerie... cât vă mai bateți joc de acest club uriaș!”.

Reacțiile au vizat în mod direct și procesul de creație. „Cred că și cu ChatGPT faci o emblemă mai frumoasă. Nu reprezintă absolut nimic, fără răutate. Nu îmi inspiră nimic. Măcar de se păstra D-ul vechi”, a subliniat un urmăritor.

Oamenii au criticat lipsa de comunicare cu galeria înainte de a lua o astfel de decizie de imagine. „Ați făcut probabil un sondaj înainte, ați întrebat măcar 100 de suporteri. Nu ați dat-o așa direct, nu? Că la ce e în comentarii, ați cam riscat”, a adăugat un alt utilizator.

Comentariile negative au curs neîncetat, de la mesaje scurte precum „Doamne, ce urâțenie, de ce așa ceva?” sau „E oribilă!!!”, până la cereri de asumare a răspunderii precum „Demisia Nicolescu”. Mulți fani au sperat chiar că anunțul nu este unul real, postând întrebări retorice de tipul: „E glumă, nu?”.