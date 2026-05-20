Chiar dacă clubul a anunțat deja că va forma un grup de lucru cu suporterii pentru ”stilizarea” siglei prezentate deja în spațiul public, se pare că nu a fost suficient pentru ca fanii să renunțe la proteste.

În meciul cu CFR Cluj (0-0), disputat pe Arcul de Triumf, fanii dinamoviști de la Peluza Cătălin Hîldan au lăsat peluza goală în primele zece minute, după care au intrat pentru a-și susține favoriții. A fost o formă de protest pentru identitatea vizuală a clubului, care va continua și la meciul de baraj cu FCSB sau FC Botoșani.

Fanii lui Dinamo boicotează și barajul pentru Conference League!

PCH a anunțat deja că meciul care o poate duce pe Dinamo în cupele europene după o pauză de opt ani va începe cu aceeași formă de protest, iar cei care își vor cumpăra bilete în peluză pentru acea partidă vor fi nevoiți să respecte protestul.

”Astăzi, 20.05.2026, s-a confirmat când și unde vom juca meciul de baraj pentru calificarea în Conference League. Astfel, acest meci va avea loc vineri, 29.05.2026, pe stadionul ”Arcul de Triumf” și va fi jucat împotriva câștigătoarei dintre FCSB - FC Botoșani.

Peluza Cătălin Hîldan va menține protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj, astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei.

Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanță și o poziție fermă față de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!”, a transmis PCH.

Zeljko Kopic: ”Clubul progresează”

În cursul zilei de miercuri, LPF a anunțat când se vor disputa meciurile de la baraj. FCSB și FC Botoșani se vor înfrunta pe 24 mai, duminică, de la ora 20:30, pe stadionul din Ghencea, iar câștigătoarea va da piept cu Dinamo cinci zile mai târziu, pe arena ”Arcul de Triumf”.

Finala barajului pentru cupele europene se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Cel mai probabil, meciul se va disputa cu un stadion plin, având în vedere că micuța arenă de lângă Mănăstirea Cașin dispune de doar 7.500 de locuri.

”Da, da (n.r. - Dacă va fi un an reușit cu Conference League). Ceea ce simt acum este că clubul progresează, suntem din ce în ce mai buni, suntem mai competitivi, iar dacă vom juca în cupele europene în sezonul următor va fi un succes, pentru moment”, a spus Kopic, la conferința de presă de după Dinamo - CFR Cluj 0-0.