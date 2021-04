"Crezi ca asa a vrut el? Nu, s-a bagat dracu'!" Reactia de ultima ora a lui Gigi Becali dupa remiza cu Sepsi! La ce se asteapta in playoff 

FCSB a obtinut doar un punct din deplasarea la Sf. Gheorghe, meciul terminandu-se cu scorul de 1-1.

Dupa remiza de la Sf. Gheorghe, capitanul FCSB-ului, Florin Tanase, a criticat arbitrajul, lucru pe care l-a facut si Gigi Becali, enervat de deciziile centralului Iulian Calin.

In aceasta dimineata, patronul ros-albastrilor a avut un discurs mai temperat si a spus ca nu se pune problema ca arbitrul partidei dintre Sepsi si FCSB sa nu fie valoros.

Becali a precizat ca nu are de gand sa ia nicio masura pentru ca nu crede ca s-ar schimba ceva, amintind si de o faza din meciul cu FC Hermannstadt, cand Istvan Kovacs a dictat penalty dupa o faza in care ros-albastrii au reclamat fault asupra lui Vlad.

"Mai este nevoie de o parere dupa ce s-a vazut totul la meci? Ce se mai poate spune? Iulian Calin nu are nicio vina! Doar daca nu l-a pus dracu'.

Nu e lipsa de valoare la Calin, sa stiti asta. L-a pus dracu'. Pai, altfel, cum sa nu dea gol pentru FCSB? Morutan a dat gol la faza aceea, dar el a scos mingea din plasa.

Ce masura sa iau? Sa depun memoriu? Nu se va schimba nimic. Pot sa trimita cei de la CCA orice arbitru la meciurile FCSB-ului, pentru ca tot asa va fi. Se baga dracu'.

Pai, tu crezi ca Istvan Kovacs a facut acolo, in meciul cu Hermannstadt, pentru ca asa a vrut el? Nu, s-a bagat dracu'!

Dar, faza de la Sepsi a pus capac. A fost gol valabil", a declarat Gigi Becali, potrivit DigiSport.

In urma remizei de la Sf. Gheorghe, FCSB are doar doua puncte avans in fata CFR-ului si poate pierde pozitia de lider al clasamentului, daca clujenii reusesc sa castige meciul de la Craiova.