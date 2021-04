Florin Tanase l-a enervat pe Gigi Becali cu declaratiile facute dupa remiza cu Craiova! Ce raspuns i-a dat patronul FCSB-ului 

Florin Tanase l-a suparat pe Gigi Becali dupa declaratiile facute la finalul meciului cu Universitatea Craiova.

Capitanul FCSB-ului s-a aratat atunci deranjat de faptul ca FCSB nu a putut juca pe Arena Nationala. "Este un rezultat echitabil, plus ca am jucat in deplasare. Un punct in deplasare este bun. Le multumim celor de la Primaria Bucuresti pentru ca ne-au lasat sa jucam acolo", a declarat Tanase dupa meciul cu Craiova.

Gigi Becali a reactionat astazi, inaintea meciului cu Sepsi, spunand inca o data ca, daca echipa are valoare, poate juca oriunde.

"Nu stau eu acum sa comentez tot ce a spus Tanase. Daca ai valoare, joci pe orice teren, da?" a fost mesajul lui Becali, potrivit DigiSport.

Aceasta idee a fost exprimata de patronul ros-albastrilor si acum cateva zile, cand Becali a comentat posibilitatea ca FCSB sa revina pe Arena Nationala pentru meciurile din playoff. Detalii AICI.