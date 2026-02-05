Flacăra Olimipică a ajuns la Milano! Când va avea loc ceremonia de deschidere a JO 2026 de iarnă

De la Olympia la Roma şi apoi din capitala italiană la Milano, trecând prin oraşe emblematice precum Florenţa, Veneţia, Palermo, Siracusa, Napoli, Pompei şi Como, torţa olimpică a parcurs în total 12.000 de kilometri prin peninsula italiană.

Această călătorie s-a încheiat joi, odată cu sosirea flăcării în capitala Lombardiei, care va da startul oficial al Jocurilor vineri, cu o ceremonie de deschidere grandioasă pe San Siro, ultimul sit major al competiţiei, care va fi ulterior demolat pentru a face loc unui nou stadion.

Flacăra îşi va încheia călătoria la emblematicul Dom din Milano. În total. 10.001 personalităţi, inclusiv sportivi, celebrităţi şi reprezentanţi ai instituţiilor, au purtat torţa proiectată într-un studio italian, cu participarea lui Xavi Pons, un inginer în vârstă de 28 de ani.

Pau Gasol, Cesc Fabregas, Javier Zanetti, Snoop Dogg, Zlatan Ibrahimovic, Jackie Chan, Fabio Cannavaro, Filippo Ganna, toţi au purtat torţa olimpică, alături de o serie de importante personalităţi politice italiene. Antrenorul lui Inter Milano, romţnul Cristian Chivu, va purta şi el torţa olimpică pe ultima parte a traseului.

La ceremonia care a inaugurat ştafeta flăcării olimpice pe teritoriul Italiei au fost prezenţi Sergio Mattarella şi Giorgia Mellorni, preşedintele, respectiv premierul acestei ţări.

Flacăra arde deja la Milano, care va deveni începând de vineri capitala mondială a sportului, cu ceremonie de deschidere grandioasă care, pentru prima dată în istorie, va implica aprinderea simulată a două vase olimpice, câte unul situat în fiecare oraş gazdă al Jocurilor, separate de peste 400 de kilometri.

Vasele olimpice sunt amplasate în două locuri emblematice din oraşele gazdă: Arcul Păcii din Milano şi Piazza Dibona din Cortina d'Ampezzo.

Marea întrebare rămâne: cine va aprinde cele vase, care îi aduc un omagiu lui Da Vinci şi celebrelor sale noduri, "împletituri geometrice care simbolizează armonia dintre natură şi ingeniozitatea umană", aşa cum sunt descrise de organizatori.

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) şi Fundaţia Milano-Cortina au selectat 10 purtători de drapel pentru paradă. Gimnasta Rebeca Andrade, cea mai decorată sportivă olimpică din istoria Braziliei, şi maratonistul kenyan Eliud Kipchoge, primul alergător care a coborât sub două ore într-o cursă de maraton, se numără printre cei mai proeminenţi sportivi.

Printre artiştii care vor întreţine atmosfera la ceremonia de deschidere se numără Laura Pausini, care va cânta imnul naţional italian, Mariah Carey, care va interpreta melodia "Nel blu, dipinto di blu" (Volare), şi celebrul tenor Andrea Bocelli.

Nu lipsesc însă nici speculaţiile. Astfel rapper-ul Snopp Dogg ar putea surprinde pe toată lumea cu o reprezentaţie neanunţată, iar preşedintele Sergio Mattarella ar putea avea un rol neaşteptat.

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se vor desfăşura în perioada 6-22 februarie, însă unele probe, precum curlingul, au debutat încă de miercuri.

Agerpres