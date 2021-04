"FCSB e mai slabuta decat in tur!" Fostul jucator al lui Becali ii da panica inainte de playoff! Ce a spus dupa Sepsi - FCSB

Bogdan Mitrea n-a fost impresionat de jocul fostei sale echipe.

Fundasul spune ca Sepsi va lupta pentru victorie in toate cele 10 meciuri din playoff si spune ca ultima parte a campionatului este o provocare uriasa pentru clubul din Sf. Gheorghe.

Lui Mitrea i s-a parut ca FCSB se afla in scadere fata de prima parte a campionatului.

"Voiam sa iesim bine din aceasta perioada, vrei sa arati in fata echipelor din fata ta ca meriti sa le bati. Tanase ne-a taxat in prima repriza, a fost meritul lui, neatentia noastra. Am avut mai multe ocazii ca FCSB pana la urma, am fost mai periculosi. Cu putina atentie puteam castiga astazi. Nu avem de ce sa ne simtim inferiori. Vrem sa demonstram ca suntem buni. Suntem jucatori cu experienta, cu valoare.

FCSB in partea a doua a campionatului mi s-a parut putin mai slabuta decat in tur. Dar, in continuare, dintr-o faza ne-a dat gol, cu noroc puteau sa ne bata", a spus Mitrea la Digisport.