Continua blestemul anti-titlu?! Ilie Dumitrescu, verdict clar pentru echipa vazuta de Becali in Champions League: "O sa fie probleme in playoff, obisnuiti-va cu imaginea asta a FCSB"

Ilie Dumitrescu il baga in depresie pe Gigi Becali.

Fostul international crede ca FCSB va tremura in playoff. In lipsa lui Coman si fara Morutan in forma, ros-albastrii sunt departe de ceea ce au aratat in prima parte a sezonului, cand Man era si el in lot.

"Fara Man, fara Coman... Cand nu ai in echipa jucatori de genul asta, devii o echipa normala, bine organizata, care sta bine la pregatita fizic. Ar trebui sa ne obisnuim cu imaginea asta a FCSB-ului care nu are consistenta pe faza ofensiva. E o echipa care poate sa faca ceva pe o sclipire, vedeti pasa lui Octavian Popescu pentru Tanase, dar consider ca vor avea probleme in playoff", a spus Dumitrescu la Digisport.

FCSB n-a mai luat titlul din 2015, cand antrenor era Constantin Galca.