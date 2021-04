Merge Tanase la CFR? A dat raspunsul! Discurs bomba al lui Tanase dupa Sepsi: "Nu mai putem cu arbitrii astia. Imi rupe piciorul si el da fault in atac!

Florin Tanase a ajuns la 19 goluri in acest sezon dupa Sepsi 1-1 FCSB. Tanase a punctat dupa 6 minute la Sf. Gheorghe.

Golgeterul FCSB spune ca ros-albastrii nu s-au impus cu Sepsi din cauza centralului Iulian Calin. Tanase a avut un discurs dur, plin de atacuri la adresa arbitrilor care i-au pus piedici in acet sezon FCSB-ului.

"Nu am reusit sa castigam azi si din cauza arbitrului. Eu nu stiu cine analizeaza prestatiile lor. Ne-am saturat si noi, nu mai putem sa jucam cu asemenea arbitraj. In minutul 65, da fault in atac si adversarul mi-a rupt piciorul. Nu stiu cum se explica... Multe faulturi. Sa se analizeze de cate ori ne-a arbitrat Calin si de cate ori a gresit contra noastra.

Trebuia sa fie un joc usor, asta e si parerea mea, dar cand arbitrul ii lasa sa aiba asemenea intrari... Auturi invers, nu e pozitionat cum trebuie, ii zice arbitrul de rezerva ceva si nici nu asculta. Ce sa facem?

Am si pierdut doi jucatori, asta e cea mai mare pierdere. Avem nevoie de ei, nu avem un lot asa mare numeric.

Ce asteptari sa avem in Sueprcupa? Sa vedem cine ne arbitreaza! Barsan, Calin si Cojocaru, cine mai e?", a spus Tanase la Digisport.

Atacantul a comentat in premiera si interesul anuntat de CFR Cluj pentru serviciile sale. Spune ca nu se pune problema sa ajunga la rivala de la Cluj:

"Am citit si eu ca vrea CFR-ul sa ma ia. Nu se pune problema. Mai am contract cu Steaua si ma gandesc sa mergem in strainatate dupa aia. Ii multumesc pentru interes lui Edi Iordanescu, dar poate vom lucra impreuna in alta parte".