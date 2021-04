"Ce mai cauta in arbitraj? Aia nu-l vad?!" Gigi Becali a rabufnit dupa egalul dintre FCSB si Sepsi! Ce le-a reprosat sefilor de la CCA

FCSB a remizat, scor 1-1, cu Sepsi Sf. Gheorghe, in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii 1.

Ros-albastrii risca astfel sa piarda pozitia de lideri ai clasamentului inainte de startul playoff-ului, daca CFR Cluj reuseste sa castige in aceasta seara la Craiova.

Aceasta situatie l-a enervat pe Gigi Becali, care a rabufnit la adresa arbitrajului. Patronul celor de la FCSB a spus ca Iulian Calin nu are ce sa caute printre arbitrii delegati pentru meciurile din Liga 1 si a lansat un atac catre sefii de la Comisia Centrala a Arbitrilor.

"Eu m-am obisnuit cu arbirajele astea. Si cu Craiova am avut 11 metri, in fiecare meci am avut cate ceva. Dar acum, in seara asta, s-au dedat la altceva.

Sa scoata mingea din poarta. Morutan a bagat mingea in poarta la faza lui Tanase. Arbitrul a scos mingea din poarta.

Apoi Calin a inventat el fault in atac. Tu iti dai seama? Ala ii rupe piciorul lui Tanase... Nu mai inteleg, ce cauta? Ce cauta? Aia nu il vad? Vassaras, Masaras... Ba, daca ii da in picior clar si da fault in atac?

Hai ca mai zicem, ca ne mai incurca, ca nu vede, ca e mai departe, inteleg. Ba, dar asta? Ce mai cauta saracul in arbitraj?", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

