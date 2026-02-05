Drăguş a înscris în minutele 41 (penalty) şi 65, jucând tot meciul la Gaziantep.

Atacantul român Denis Drăguş a marcat două goluri pentru echipa Gaziantep FK, joi, în meciul câştigat cu scorul de 5-1 pe terenul formaţiei de ligă secundă Keciorengucu, în etapa a treia a Cupei Turciei la fotbal.

Keciorengucu - Gaziantep 1-5 în grupele Cupei

Pentru oaspeţi au mai înscris elveţianul Christopher Lungoyi (3), Nazim Sangare (29) şi Muhammet Akmelek (83 - penalty), un jucător de doar 16 ani.

Golul de onoare al formaţiei din 1.Lig a fost reuşit de Ali Akman (6 - penalty).

Mijlocaşul român Alexandru Maxim a jucat din minutul 75 la Gaziantep. Internaţionalul român Deian Sorescu nu a făcut parte din lotul oaspeţilor, fiind accidentat.

În clasamentul Grupei C, Beşiktaş este lider, cu 6 puncte (2 jocuri), urmată de Gaziantep, 6 p (3 j), Rizespor, 4 p (3 j), etc. Primele două clasate şi cele mai bune două echipe de pe locul al treilea din cele trei grupe se califică în sferturile de finală, scrie Agerpres.

În această etapă au mai marcat şi alţi români, Dorin Rotariu a înscris un gol pentru Igdir FK, iar Ianis Hagi a reuşit o dublă pentru Alanyaspor.