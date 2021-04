"Domnul Becali a obtinut ce si-a dorit!" Sageti catre FCSB inaintea partidei de la Craiova! Ce a declarat Edi Iordanescu

CFR Cluj o infrunta in deplasare, in ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 1, pe Universitatea Craiova.

Inaintea acestei partide, antrenorul clujenilor a vorbit despre echipa pregatita de Marinos Ouzounidis. Edi Iordanescu a spus ca oltenii au aratat mai bine decat echipa lui in ultimele saptamani, dar ca partida de duminica nu este decisiva in lupta pentru titlu.

"Craiova e o echipa foarte buna. De cand a venit Ouzounidis, au primit un singur gol in 10 meciuri. Asta spune multe. E o echipa echilibrata, care are siguranta in joc si a produs rezultate pozitive in ultima perioada.

Noi in ultimele saptamani am fost in scadere, iar factorii au fost externi pentru ca echipa si-a dat silinta, lucrurile au functionat... Suntem pregatiti pentru un joc foarte complicat. Echipa gazda are o sansa in plus fata de noi.

Nu cred ca va fi un joc decisiv, indiferent de rezultat. Chiar daca vom castiga si vom mari distanta, lupta e departe de a fi incheiata. Lupta va merge mai departe indiferent de ce se va intampla pe teren", a declarat Edi Iordanescu.

Antrenorul a comentat si declaratiile lui Gigi Becali, care a spus ca arbitrii o favorizeaza pe CFR in lupta pentru titlu.

"Nu ma intereseaza ce spune domnul Becali. M-a interesat doar inaintea meciului direct. Domnul Becali a obtinut ce si-a dorit. A creat o imagine artificiala pentru CFR, cum ca ar fi avantajata. Daca ne uitam, in schimb, obiectiv, probabil ca tragem alte concluzii.

La jocul cu Dinamo am avut doua penaltyuri clare neacordate, dar tot s-a spus ca am castigat cu ajutorul arbitrilor.

Domnul Becali trebuie sa comenteze de eliminarea lui Arlauskis de la Bucuresti. Am vazut ca despre Camora a comentat 4-5 luni", a adaugat tehnicianul clujenilor.

Meciul dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj este programat duminica, de la ora 21:30.