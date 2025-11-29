Situația de la FCSB este extrem de tensionată, mai ales după ultima înfrângere a roș-albaștrilor din Europa League cu Steaua Roșie.

Campioana României se află pe locul zece în Superliga înaintea partidei cu Farul, în timp ce în Europa League au șanse extrem de mici să se califice din faza ligii.

Răspunsul lui Vali Crețu după scandalul de la FCSB cu Ngezana

Tensiunile de la FCSB s-au văzut la finalul meciului cu Steaua Roșie, după ce jucătorii campioanei României le-au oferit explicații suporterilor care au făcut deplasarea la Belgrad.

Vali Crețu l-a făcut praf pe colegul său Siyabonga Ngezana, pe care l-a considerat vinovat la faza golului marcat de Steaua Roșie.

După ce a fost criticat, fundașul lateral a venit cu un răspuns pe pagina sa de Instagram, unde a postat o poză cu fundașul sud-african alături de mesajul: „Nu mori caii când vor câinii!”.

