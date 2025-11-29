FOTO Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB

Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB Superliga
FCSB a pierdut, scor 0-1, meciul din Europa League cu Steaua Roșie.

Siyabonga NgezanaFCSBvali cretuEuropa League
Situația de la FCSB este extrem de tensionată, mai ales după ultima înfrângere a roș-albaștrilor din Europa League cu Steaua Roșie.

Campioana României se află pe locul zece în Superliga înaintea partidei cu Farul, în timp ce în Europa League au șanse extrem de mici să se califice din faza ligii.

Răspunsul lui Vali Crețu după scandalul de la FCSB cu Ngezana

Tensiunile de la FCSB s-au văzut la finalul meciului cu Steaua Roșie, după ce jucătorii campioanei României le-au oferit explicații suporterilor care au făcut deplasarea la Belgrad.

Vali Crețu l-a făcut praf pe colegul său Siyabonga Ngezana, pe care l-a considerat vinovat la faza golului marcat de Steaua Roșie.

După ce a fost criticat, fundașul lateral a venit cu un răspuns pe pagina sa de Instagram, unde a postat o poză cu fundașul sud-african alături de mesajul: „Nu mori caii când vor câinii!”.

Astfel, Vali Crețu a dat de înțeles că cei doi nu au nicio problemă și au trecut peste „episodul” de la Belgrad.

Partida Farul - FCSB, din runda a 18-a de Superliga, va avea loc duminică, de la 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Andre Duarte, noul transfer de la FCSB!

André Duarte (28 de ani) a bătut palma cu FCSB pentru o mutare în fereastra de mercato din iarnă, conform unui anunț făcut de Mihai Stoica, vineri.

Duarte, care a jucat ultima oară la Ujpest, a anunțat săptămâna trecută că s-a despărțit de formația maghiară, după aproape un an și jumătate. FCSB, aflată în căutarea unor fundași centrali în fereastra de mercato din iarnă, a profitat de oportunitate și a ajuns la un acord cu portughezul care măsoară 1,95m.

