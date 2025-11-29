FCSB a învins-o cu 2-0 pe ”U” Cluj, apoi a pierdut în Europa League cu Basel 1-3 și a remizat în campionat cu Hermannstadt 3-3 și Petrolul 1-1. Joi, campioana a pierdut al patrulea meci consecutiv în Europa cu Steaua Roșie, scor 0-1, la Belgrad și în superioritate numerică.



Gigi Becali, fără emoții după seria fără victorie de la FCSB: ”Venim pe locul 1”



Chiar dacă FCSB nu stă bine nici în campionat, nici în Europa League și fotbaliștii evoluează extrem de modest, Gigi Becali e convins că formația dirijată de Elias Charlambous va prinde play-off-ul la finalul sezonului regulat.



”Face Dumnezeu, întoarce toată roata și bagă 6-7-8 etape și venim pe locul 1. La noi e un proverb, a făcut bucuria necaz. Ei (n.r. jucătorii) au făcut bucuria necaz.



Ei erau pe locul 1, bine și în Europa. Au inventat un necaz. La noi e necaz. Eu nu mai am niciun fel de emoție. E cel mai important. Din fotbal poți să faci alte boli, nenorociri”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.



Pentru FCSB urmează meciul cu Farul Constanța de duminică seară, ora 20:30, în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Cum arată clasamentul



FCSB e pe locul 10 cu 21 de puncte. După 17 etape, roș-albaștrii au bifat cinci victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

