Marko Arnautovic a transmis doar câteva cuvinte după ce FCSB a fost învinsă la Belgrad în superioritate numerică
Marko Arnautovic (36 de ani), cel mai experimentat jucător din lotul celor de la Steaua Roșie Belgrad, a fost titular la campioana Serbiei în victoria contra lui FCSB, scor 1-0.

Cu Arnautovic în primul 11, Steaua Roșie Belgrad a fost obligată să joace în inferioritate numerică din minutul 27, după ce arbitrul a considerat că Tebo Uchenna l-a faultat pe Darius Olaru din postura de ultim apărător. Chiar și așa, FCSB nu a reușit să înscrie, iar sârbii s-au impus cu 1-0 după golul lui Bruno Duarte din minutul 50.

Mesajul lui Marko Arnautovic după Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0

Marko Arnautovic a jucat până în minutul 85, când a fost nevoit să părăsească gazonul din cauza unor probleme medicale. La o zi după meci, atacantul austriac a tras o concluzie: "Norocul este de partea celor curajoși", a scris fostul atacant de la Inter, pe Instagram.

Deși a ieșit accidentat, Arnautovic ar trebui să fie disponibil pentru următorul meci al celor de la Steaua Roșie Belgrad, cu OFK Belgrad, în campionat. Antrenorul Vladan Milojevic a transmis după meci că a fost vorba doar de niște crampe acuzate de experimentatul atacant.

Arnautovic, fost jucător la Inter, Twente, Werder Bremen, Stoke City sau Bologna, a semnat în vară cu Steaua Roșie Belgrad. Potrivit informațiilor din Serbia, internaționalul austriac încasează un salariu anual net de 2,5 milioane de euro.

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

  • 25 septembrie 2025, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
  • 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11', 36')
  • 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna 1-2 (Bîrligea 54' / Odgaard 9', Dallinga 12')
  • 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB 3-1 (Shaqiri 19', 73, Salah 88' / Olaru 57')
  • 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0 (Bruno Duarte 50')
  • 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce
