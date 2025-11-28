Marko Arnautovic a transmis doar câteva cuvinte după ce FCSB a fost învinsă la Belgrad în superioritate numerică

Cu Arnautovic în primul 11, Steaua Roșie Belgrad a fost obligată să joace în inferioritate numerică din minutul 27, după ce arbitrul a considerat că Tebo Uchenna l-a faultat pe Darius Olaru din postura de ultim apărător. Chiar și așa, FCSB nu a reușit să înscrie, iar sârbii s-au impus cu 1-0 după golul lui Bruno Duarte din minutul 50.

Mesajul lui Marko Arnautovic după Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0



Marko Arnautovic a jucat până în minutul 85, când a fost nevoit să părăsească gazonul din cauza unor probleme medicale. La o zi după meci, atacantul austriac a tras o concluzie: "Norocul este de partea celor curajoși", a scris fostul atacant de la Inter, pe Instagram.



Deși a ieșit accidentat, Arnautovic ar trebui să fie disponibil pentru următorul meci al celor de la Steaua Roșie Belgrad, cu OFK Belgrad, în campionat. Antrenorul Vladan Milojevic a transmis după meci că a fost vorba doar de niște crampe acuzate de experimentatul atacant.

Arnautovic, fost jucător la Inter, Twente, Werder Bremen, Stoke City sau Bologna, a semnat în vară cu Steaua Roșie Belgrad. Potrivit informațiilor din Serbia, internaționalul austriac încasează un salariu anual net de 2,5 milioane de euro.

