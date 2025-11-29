Ngezana (28 de ani), care a avut o nouă prestație modestă în tricoul lui FCSB și a greșit decisiv la golul marcat de Steaua Roșie Belgrad, a fost criticat de suporteri, de patronul Gigi Becali, dar și de coechipierul Valentin Crețu.

Elias Charalambous: "Nu îl puneți la zid pe Ngezana. Eu sunt vinovat"



Întrebat despre starea lui Ngezana, Elias Charalambous i-a luat apărarea sud-africanului, spunând că nu fundașul este singurul vinovat pentru rezultatele echipei din ultima perioadă.



"Ngezana este destul de obosit, dar e normal. Joacă de doi ani în toate meciurile și e normal să simtă niște oboseală. Vom vedea dacă va juca mâine. Mai avem o zi, iar cei care sunt cei mai proaspeți vor juca.



Nu trebuie să punem toată presiunea pe Ngezana sau să dăm toată vina pe el. Când echipa nu merge bine, dați vina pe mine, nu pe Ngezana. Eu sunt vinovat! Nu e corect, nu e vorba numai de el Nu începeți toți să vorbiți doar despre Ngezana, să-l puneți pe el la zid", a spus Charalambous.

Charalambous: "Dacă Crețu a spus asta despre Ngezana, atunci e o mare greșeală"



După meciul de la Belgrad, Valentin Crețu a fost filmat în timp ce vorbea urât despre coechipierul Ngezana și spunea despre sud-african că "a dormit" pe teren.



"A zis Crețu numele? A zis 'Ngezana'? Nu știu, poate prin 'ăsta' s-a referit la altcineva, erau 20.000 de oameni acolo. Dacă Crețu a spus asta despre Ngezana, atunci e o mare greșeală. Dacă a spus, dar nu știu dacă a spus. Dacă a dat un nume, e o mare greșeală", a spus Charalambous despre acest subiect.

Charalambous: "Discuția a fost doar între mine și Ngezana, deci cineva vorbește și e o problemă"



Sâmbătă, cu o zi înaintea meciului cu Farul Constanța, în presă au apărut informații potrivit cărora Siyabonga Ngezana ar fi cerut să nu facă deplasarea la Ovidiu pentru că se simte foarte rău după numeroasele critici primite. Elias Charalambous a răbufnit când a auzit că discuția dintre cei doi a ajuns în presă.



"Ngezana mi-a zis că se simte obosit, dar nu știu de unde aveți toate aceste informații pentru că discuția a fost între mine și Ngezana. Nu știu cum ajung aceste informații în presă. Înseamnă că cineva vorbește! Da, e o problemă dacă discuțiile pe care eu le am cu jucătorii ajung în presă", a mai spus cipriotul.

