Marko Arnautovic, vedeta celor de la Steaua Roșie Belgrad, a aflat că anul 2025 s-a încheiat pentru el din punct de vedere sportiv. Atacantul a suferit o leziune la aductori în partida contra campioanei României și va sta pe tușă în următoarele patru săptămâni.



Clubul din Belgrad a oficializat informația imediat ce austriacul a efectuat investigațiile medicale detaliate. Absența sa este o grea încercare pentru "alb-roșii", care nu se vor putea baza pe experiența sa în finalul acestui an calendaristic. Prima partidă pe care o va rata este cea de duminică, din deplasare, contra celor de la OFK Belgrad, programată la 18:30.



"Dumnezeu a ales această cale"



La scurt timp după ce medicii i-au comunicat perioada de indisponibilitate, Arnautovic a ținut să le transmită un mesaj suporterilor, prin intermediul rețelelor de socializare. Fotbalistul a postat o imagine sugestivă cu el părăsind terenul de pe stadionul "Rajko Mitic", însoțită de un text scurt, dar puternic, redactat atât în sârbă, cât și în engleză.



"Nu e niciodată ușor să ratezi meciuri, dar Dumnezeu a ales această cale. O voi urma și voi ieși mai puternic", a scris Arnautovic pe contul său de Instagram.