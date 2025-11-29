FOTO ȘI VIDEO Cum a fost surprins André Duarte chiar în ziua în care FCSB a anunțat acordul

André Duarte (28 de ani) a bătut palma cu FCSB pentru o mutare în fereastra de mercato din iarnă, conform unui anunț făcut de Mihai Stoica, vineri.

FCSBFC U Craiovaandre duarte
Duarte, care a jucat ultima oară la Ujpest, a anunțat săptămâna trecută că s-a despărțit de formația maghiară, după aproape un an și jumătate. FCSB, aflată în căutarea unor fundași centrali în fereastra de mercato din iarnă, a profitat de oportunitate și a ajuns la un acord cu portughezul care măsoară 1,95m.

André Duarte, care s-a înțeles cu FCSB, antrenament cu șortul lui FC U Craiova

Fără echipă în prezent, André Duarte se antrenează individual. Într-un clip distribuit pe rețelele sociale chiar în ziua în care FCSB a anunțat acordul pentru mutarea din iarnă, portughezul se pregătește în sala de forță purtând un șort al echipei FC U Craiova, la care a evoluat în perioada 2022-2023.

Duarte nu a plecat în cele mai bune condiții de a FC U Craiova. Portughezul și-a reziliat unilateral contractul și a semnat cu Reggiana, în timp ce Adrian Mititelu susținea că jucătorul nu are acest drept, având în vedere că înțelegerea îi fusese prelungită de club cu încă un an.

FC U Craiova s-a îndreptat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, însă nu a avut câștig de cauză. TAS a considerat că Andre Duarte era liber de contract la momentul respectiv și că mutarea s-a făcut regulamentar.

Cine este André Duarte

André Duarte a împlinit 28 de ani în septembrie. În țara natală a jucat pentru Sacavenense, Estoril U23, Alverca, Praiense și Estrela Amadora, iar în 2022 a ajuns în România, la FC U Craiova.

După 45 de meciuri jucate la echipa patronată de Adrian Mititelu, Duarte a semnat cu Reggiana, însă nu a jucat deloc în Italia și a fost împrumutat în Croația la Osijek, echipă de la care Ujpest l-a cumpărat cu 400.000 de euro, vara trecută.

  • 1 milion de euro este cota de piață actuală a lui Duarte, potrivit Transfermarkt
