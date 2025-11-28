Tensiunea acumulată în timpul meciului a erupt imediat după fluierul final, protagonistul negativ fiind Valentin Crețu.



Imediat după meci, jucătorii au mers să salute galeria deplasată pe arena ”Rajko Mitic”. În acel moment, Valentin Crețu (36 de ani) a avut o ieșire necontrolată. Fundașul dreapta a folosit un limbaj vulgar și a dat vina în mod public pe colegul său din defensivă, Ngezana, pentru rezultatul negativ. Mai mult, acesta a avut o reacție nervoasă și la adresa lui Florin Tănase.



Marius Șumudică (54 de ani), aflat în prezent liber de contract, a analizat situația și a oferit o reacție tranșantă. Șumudică a declarat că, dacă ar fi fost pe banca tehnică a roș-albaștrilor, mandatul lui Crețu s-ar fi încheiat pe loc.



Antrenorul a subliniat că un astfel de comportament distruge unitatea grupului:



”Eu, dacă eram antrenor la FCSB în acest moment, luam decizia imediat. Crețu nu mai avea ce să caute la echipă. [...] Azi, după meci, îi spuneam: 'Du-te la Palat și reziliază contractul!'.



Nu ai voie să spui asta în fața suporterilor. El nu mai era jucător la FCSB, dacă eram acolo. E șocul serii pentru mine, nu am văzut în viața mea. Ngezana, la acel moment, era în spatele lui. Cum se mai uită Crețu acum la el?”, a spus Șumudică, potrivit Fanatik.

Marius Șumudică: ”Cine ești tu, Crețu?”



Șumudică a continuat tirada, punând sub semnul întrebării statutul lui Crețu de a certa colegii și de a reprezenta campioana României într-un asemenea mod.



”Mă, cine ești tu, Crețu, să ai atitudinea asta? I-a spus și lui Tase să tacă. Cine ești tu, să vorbești la nivel de club? Cum să te duci și să vorbești așa urât? Tu reprezinți campioana României.



Fă-ți bagajele, nu mai faci parte din planul meu. Du-te și reziliază contractul. Ori eu, ori el. Așa făceam eu, dacă eram antrenor acolo”, a concluzionat Șumudică.



Rămâne de văzut care va fi decizia conducerii administrative, având în vedere că și Mihai Stoica (60 de ani) l-a criticat aspru pe fundaș pentru ieșirea sa necontrolată.

