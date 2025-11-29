Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: „Puteți să mergeți să-l întrebați”

Situația de la FCSB este tensionată, iar Gigi Becali a fost deranjat de atitudinea mai multor jucători.

Printre aceștia se numără și Octavian Popescu, despre care Gigi Becali a aflat că a avut un schimb dur de replici cu Mihai Pinitlii după înfrângerea cu Steaua Roșie.

Elias Charalambous, deranjat după ce a fost întrebat despre Octavian Popescu

Gigi Becali a spus că dacă episodul dintre Mihai Pintilii și jucătorul de 22 de ani a avut loc, Octavian Popescu va urmări meciul cu Farul din tribune.

Întrebat despre situația lui Tavi la conferința de presă premergătoare meciului de la Ovidiu, Elias Charalambous a negat acest episod și a fost deranjat de acest zvon.

Antrenorul cipriot a explicat faptul că Octavian Popescu va face parte din lotul FCSB-ului pentru meciul cu Farul.

