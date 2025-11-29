Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: „Puteți să mergeți să-l întrebați”

FCSB va juca împotriva lui Farul în runda 18 din Superliga.

Situația de la FCSB este tensionată, iar Gigi Becali a fost deranjat de atitudinea mai multor jucători.

Printre aceștia se numără și Octavian Popescu, despre care Gigi Becali a aflat că a avut un schimb dur de replici cu Mihai Pinitlii după înfrângerea cu Steaua Roșie.

Elias Charalambous, deranjat după ce a fost întrebat despre Octavian Popescu

Gigi Becali a spus că dacă episodul dintre Mihai Pintilii și jucătorul de 22 de ani a avut loc, Octavian Popescu va urmări meciul cu Farul din tribune.

Întrebat despre situația lui Tavi la conferința de presă premergătoare meciului de la Ovidiu, Elias Charalambous a negat acest episod și a fost deranjat de acest zvon.

Antrenorul cipriot a explicat faptul că Octavian Popescu va face parte din lotul FCSB-ului pentru meciul cu Farul.

„N-aveți și zvonuri de acum doi ani? Încercați să găsiți acum toate subiectele. E normal, sunteți jurnaliști, mai ales că nu suntem într-o perioadă bună. Cred că nu e drept să vorbim de ce s-a întâmplat acum două săptămâni sau acum 10 ani.

Tavi e aici, puteți să mergeți să-l întrebați pe el dacă e adevărat sau nu. Eu n-am nicio informație. Mi-ați pus zece întrebări și șase au fost doar despre zvonuri. Pe bune acum! Calmați-vă.”, a spus Elias Charalambous.

Partida Farul - FCSB, din runda a 18-a de Superliga, va avea loc duminică, de la 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Andre Duarte, noul transfer de la FCSB!

André Duarte (28 de ani) a bătut palma cu FCSB pentru o mutare în fereastra de mercato din iarnă, conform unui anunț făcut de Mihai Stoica, vineri.

Duarte, care a jucat ultima oară la Ujpest, a anunțat săptămâna trecută că s-a despărțit de formația maghiară, după aproape un an și jumătate. FCSB, aflată în căutarea unor fundași centrali în fereastra de mercato din iarnă, a profitat de oportunitate și a ajuns la un acord cu portughezul care măsoară 1,95m.

