Craiova - UTA Arad, LIVE TEXT de la ora 19:00 | Ultimul test al echipei lui Ouzounidis inainte de derby-urile cu FCSB si CFR Cluj! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Primul meci din etapa a 28-a a Ligii 1 se joaca la Craiova, intre Universitatea si UTA Arad, in aceasta seara, de la ora 19:00.

Dupa 27 de etape, oltenii sunt pe locul 3, cu 53 de puncte, in timp ce echipa lui Laszlo Balint ocupa a 10-a pozitie a clasamentului Ligii 1, cu 33 de puncte.

Craiova a reusit 3 victorii, cu FC Hermannstadt (1-0), FC Botosani (1-0) si Gaz Metan (2-0), si o remiza, in compania celor de la Academica Clinceni (0-0), in ultimele 5 etape ale Ligii 1, in celalalt meci fiind invinsa de Chindia Targoviste (0-1).

De cealalta parte, UTA Arad a obtinut doar o victorie in ultimele 5 runde ale campionatului, cu Gaz Metan (2-1). In celelalte 4 meciuri, aradenii au reusit doua remize, cu Chindia Targoviste (1-1) si FC Botosani (0-0), si au fost invinsi de CFR Cluj (0-1) si FCSB (0-1).

In partida din turul acestui sezon, Craiova a castigat cu 2-1 in deplasare, golurile victoriei fiind inscrise de Cicaldau si Ofosu.

Meciul cu UTA este ultimul pentru olteni inaintea duelurilor de foc cu FCSB si CFR Cluj care vor avea loc la inceputul lunii aprilie, dupa pauza competitionala cauzata de actiunile echipelor nationale.

Partida dintre Universitatea Craiova si UTA Arad este programata de la ora 19:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Papp, M. Constantin, Bancu - Mateiu, Nistor - Campanu, Cicaldau, Baiaram - Ivan

UTA Arad: Iacob - Peteleu, Erico, Benga, Siliakov - Vorobjovas, Albu - Antal, Roger. Rusu - Ad. Petre