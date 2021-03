Boris Becker stie de ce noua generatie nu reuseste sa-i pensioneze pe Federer, Nadal si Djokovic: "Le lipseste tupeul! Tine de atitudine, nu de joc."

Boris Becker a facut o afirmatie care a deranjat membrii noii generatii a tenisului masculin.

Daniil Medvedev a rescris istoria recenta a circuitului ATP in prima zi a acestei saptamani, devenind primul tenismen, de la Lleyton Hewitt in 2005 care ocupa una din primele doua pozitii ale clasamentului mondial, exceptandu-i pe componentii asa-numitului "Big 4": Roger Federer (39 de ani), Rafael Nadal (34 de ani), Novak Djokovic (33 de ani) si Andy Murray (33 de ani).

Sextuplu campion de Grand Slam, fostul mare tenismen german, Boris Becker subliniaza insa ca noua generatie a tenisului masculin, in care ii include pe Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Denis Shapovalov sau chiar Felix Auger-Aliassime nu practica un tenis suficient de curajos pentru a razbi in fata "veteranilor" din ATP. In plus, Becker argumenteaza ca lipsa tacticizarii jocului este un alt factor care contribuie masiv la insuccesul acestora in a detrona vechea generatie.

"Lucrul care le lipseste baietilor din noua generatie este curajul, cred eu. Noi il numim tupeu. In regula, daca tot esti aici si vrei sa castigi, atunci te lupti cu toate armele si faci tot ce poti pentru a reusi. Ei cred ca totul tine de tenis. Nu, nu este vorba despre joc neaparat, tine de atitudine. E vorba despre a picta liniiile intr-un meci de cinci seturi. Vrei sa-i vezi pe baietii astia tineri castigand cat inca mai sunt prezenti Federer, Nadal si Djokovic. Nu vrei sa-l vezi pe Federer la 45 de ani castigand impotriva unuia care are jumatate din varsta lui," a declarat Boris Becker pentru Eurosport.

"Ce vad eu este ca tinerii au un joc mai puternic, dar mai putin tacticizat si gandit. Aici se face diferenta intre jucatorii mari," adauga David Nalbandian, unul dintre putinii jucatori care au reusit victorii in fata trio-ului Federer-Nadal-Djokovic.