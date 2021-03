BREAKING NEWS | Prima reactie a lui Cortacero dupa o absenta de aproape 3 luni de la Dinamo! Ce are de gand sa faca la revenirea in Romania 

Pablo Cortacero a transmis un comunicat de presa.

La mai bine de trei luni de la ultima sa prezenta in Romania, spaniolul va reveni in tara in aceste zile pentru a se prezenta la procesul pe care il are deschis la Tribunalul Bucuresti, in urma caruia spera sa fie repus in functia de presedinte al CA in cadrul clubului.

Astazi, Pablo Cortacero a emis un comunicat in limba spaniola, in care a punctat 5 dintre cele mai importante aspecte pe care considera ca trebuie sa le clarifice.

Ibericul a mentionat, in primul rand, ca nu are de gand sa renunte la cele aproape 73 de procente din capitalul social pe care le detine. In al doilea rand, Cortacero le-a transmis celor din DDB ca va lua masuri in justitie impotriva celor care i-au fortat pe spanioli sa plece din tara la finalul lunii noiembrie 2020, cand i-au amenintat si intimidat.

In acelasi timp, omul de afaceri a spus ca isi doreste sa stabileasca o punte de colaborare cu DDB si cu celelalte grupuri de suporteri ai lui Dinamo pentru a ajuta la crearea unui climat stabil care sa permita clubului sa evolueze.

De asemenea, patronul din Stefan cel Mare a spus ca se va ocupa, atunci cand va ajunge in Bucuresti, de "toate obligatiile financiare si profesionale" pentru ca Dinamo sa ajunga pe locul pe care il merita.