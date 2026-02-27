Ioan Ovidiu Sabău a analizat situația de la FCSB. Campioana en-titre riscă să rateze pentru prima oară play-off-ul, cu două etape înainte de încheierea sezonului regular.

Ioan Ovidiu Sabău, verdict despre FCSB

Sabău a explicat că FCSB, din postura de campioană en-titre, s-a relaxat în anumite partide, motiv pentru care riscă o prezență în premieră în play-out.

„(n.r.- despre faptul că FCSB poate rata calificarea în play-off) Nu depinde doar de ea, dar se poate întâmpla. Au fost multe meciuri şi în cupele europene. După ce câştigi un campionat, tratezi mai superficial lucrurile. Acolo sunt şi alte probleme, dar uite că s-a ajuns în această situaţie.

Sigur, pentru ceea ce înseamnă campionatul nostru ar fi o pierdere, dar la ce evoluţii au avut în momentul de faţă, asta e situaţia”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, conform orangesport.ro.

Sabău a numit cele mai puternice echipe din Superligă

Referitor la lupta pentru titlu, Sabău le-a nominalizat pe Universitatea Craiova, Dinamo și „U” Cluj ca favorite pentru trofeu.

„Văd trei echipe. Văd Craiova, nu neapărat în această ordine. Spun aşa: sigur Craiova, în momentul de faţă, arată bine. Deci Craiova, Dinamo şi U Cluj”, a adăugat Sabău.