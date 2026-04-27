24 de ore. Atât a durat visul frumos al lui Dinamo, care a revenit în lupta pentru titlu, după succesul entuziasmant din derby-ul cu Rapid.

Din păcate pentru „câini“, rezultatul înregistrat în FC Argeș – Universitatea Craiova, 0-1, a pus capăt acestor speranțe. În primul rând, victoria oltenilor a schimbat liderul: Universitatea Cluj, învinsă de CFR în weekend, a căzut pe doi, iar trupa pregătită de Felipe Coelho a preluat șefia clasamentului.

Apoi, în ceea ce o privește pe Dinamo, formația din Ștefan cel Mare e acum la 8 puncte de locul 1, când mai sunt doar patru etape și 12 puncte rămase în joc. Concluzia? Dinamo poate spera la locul 2, realist vorbind.

Așadar, titlul va fi disputat de Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și CFR, despărțite de cinci puncte, după cum se poate vedea mai jos.