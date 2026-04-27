Mutu nu are milă de Rapid după eșecul cu Dinamo: „O echipă fricoasă. Nu sunt inteligenți”

Adrian Mutu a criticat dur jucătorii și staff-ul Rapidului după eșecul cu Dinamo, scor 1-3.

Fostul atacant al echipei naționale a analizat fără menajamente prestația giuleștenilor din duelul cu rivala bucureșteană. Potrivit „Briliantului”, trupa din Grant arată aceleași carențe ca în sezoanele precedente, cedând presiunii odată cu intrarea în fazele decisive ale campionatului.

„Rapid nu a arătat bine deloc și se repetă toată istoria de anii trecuți. Când ajunge în play-off, nu duce. Nu are lot bun, calitativ, care să poată să ducă 9-10 meciuri cu echipe foarte bune. Este o echipă epuizată mental, fricoasă”, a transmis Adrian Mutu, potrivit Fanatik.

  • Dinamo rapid 3 1 2026
Atac la Gâlcă și la atitudinea vestiarului

Adrian Mutu a ridicat semne de întrebare cu privire la pregătirea fizică a echipei, arătând cu degetul către numărul ridicat de absențe din echipa antrenată de Costel Gâlcă.

„Nu înțeleg de ce au atât de multe accidentări. Trebuie văzut pe partea fizică, pe partea medicală, ce se întâmplă. Nu e normal să ai atâtea accidentări în momentul în care joci cele mai importante meciuri din campionat”, a spus fostul selecționer de tineret.

Un alt aspect sancționat aspru de fostul internațional a fost comportamentul jucătorilor de la finalul partidei, care s-au atacat între ei la finalul partidei.

„Mi se pare că nu sunt atât de inteligenți. Când pierzi un meci, nu poți să îi vorbești de rău pe colegii tăi. Trebuie să fii unit. Vestiarul trebuie să fie puternic în astfel de momente, nu dezbinat”, a adăugat fostul fotbalist.

După înfrângerea în fața rivalei, Rapidul a coborât pe locul 5 în Superliga și are emoții serioase în privința obiectivul de calificare în cupele europene. Rămâne de văzut dacă giuleștenii vor reuși să redreseze corabia până la finalul sezonului.

