Dinamo și-a găsit atacant pentru sezonul viitor! Andrei Nicolescu a făcut anunțul

După victoria importantă cu Rapid București, scor 3-1, președintele Andrei Nicolescu a confirmat direcția clubului.

Oficialul „câinilor” a vorbit deschis despre interesul pentru Vladislav Blănuță, atacant aflat sub contract cu Dinamo Kiev.

Vârful de 24 de ani este principala țintă pentru mercato de vară, mai ales în contextul în care nu s-a impus în Ucraina.

Andrei Nicolescu: „Vrem să mai aducem un atacant”

După meci, Andrei Nicolescu a lăsat clar de înțeles că transferul rămâne o prioritate.

„Rămâne interesul, de ce să nu? Oricum ne-am pus țintă să mai aducem un atacant și vedem ce o să se întâmple”, a spus Nicolescu la Fanatik.

Blănuță traversează o perioadă dificilă la Kiev. A bifat puține minute și nu a reușit să convingă, motiv pentru care Dinamo speră să profite de situație și să-l aducă în Ștefan cel Mare.