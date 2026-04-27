Dinamo a anunțat decizia în cazul lui George Pușcaș, la două luni după sosirea atacantului

Adus de Dinamo în februarie, după mai bine de jumătate de an fără meci oficial, George Pușcaș a început să fie folosit de Zeljko Kopic la meciurile din play-off și Cupa României.
George Pușcaș, la Dinamo și în sezonul următor: "S-a văzut pentru prima dată de calitate are"
Pușcaș a strâns până acum 5 meciuri la Dinamo, iar la ultimele două a fost titular. Deși nu a marcat, atacantul este elogiat de staff-ul tehnic și de președintele Andrei Nicolescu.
Nicolescu anunță ferm că Pușcaș va rămâne la Dinamo și în sezonul următor, așa cum prevede contractul pe care l-a semnat în urmă cu două luni.
"S-a văzut pentru prima dată ce calitate are Pușcaș pentru că își permite fizic din ce în ce mai mult să intre in dueluri, să se lupte pentru minge, să se protejeze. Era și remarcatul lui Kopic în discuțiile private de aseară. Credem cu tărie că va face diferența în campionatul României în momentul în care va fi apt sută la sută.
(n.r - Deci e clar că rămâne?) Sută la sută! Contează foarte mult și caracterul. S-a și implicata la nivelul vestiarului, a insuflat încredere, iar asta e important", a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik, la o zi după ce George Pușcaș a jucat 77 de minute în Dinamo - Rapid 3-1.
George Pușcaș: „Am refuzat operația”
Pușcaș a dezvăluit la finalul partidei că medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală urgentă, însă a ales să continue sezonul.
Fotbalistul a explicat că vrea să ajute echipa până la sfârșitul sezonului, în condițiile în care Dinamo este aproape de calificarea în cupele europene.
”Nu neapărat că ne așteptam la o diferență atât de mare ci ne așteptam la o reacție bună, având în vedere că am jucat 120 de minute în Cupă.
Voiam să avem un răspuns bun astăzi (n.r. duminică, 26 aprilie) și să fim bine. Ne bucurăm că am bătut, chiar dacă diferența de goluri nu e atât de mare. Suntem foarte fericiți!
Sunt din ce în ce mai bine. Noi ne gândim de la meci să facem lucrurile bine și să câștigăm. Important e să evoluăm cum am făcut-o astăzi și la final să tragem linie.
Europa e aproape și ăsta trebuie să fie obiectivul nostru principal. Dacă jucăm cum am jucat astăzi, nu există să nu ne îndeplinim ceea ce ne-am propus.
A fost un doctor care voia să mă operez a doua zi după ce m-a controlat, dar am refuzat și clubul a fost de acord să rămân până la final, la cât mai multe meciuri, și să dau o mână de ajutor cât pot. E un risc pe care mi-l asum. E ok. O să fie bine.
Sperăm să terminăm mai sus de locul 4. Nu mă tem de nicio echipă! Jucăm atât de bine la fiecare meci și nu înțeleg cum suntem în poziția asta.
Am fost foarte ghinioniști. Puteam să luăm mai multe puncte. Sper la final să reușim să luăm un premiu”, a declarat George Pușcaș.