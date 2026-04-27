Dinamo a anunțat decizia în cazul lui George Pușcaș, la două luni după sosirea atacantului

Adus de Dinamo în februarie, după mai bine de jumătate de an fără meci oficial, George Pușcaș a început să fie folosit de Zeljko Kopic la meciurile din play-off și Cupa României.

George Pușcaș, la Dinamo și în sezonul următor: "S-a văzut pentru prima dată de calitate are"

Pușcaș a strâns până acum 5 meciuri la Dinamo, iar la ultimele două a fost titular. Deși nu a marcat, atacantul este elogiat de staff-ul tehnic și de președintele Andrei Nicolescu.

Nicolescu anunță ferm că Pușcaș va rămâne la Dinamo și în sezonul următor, așa cum prevede contractul pe care l-a semnat în urmă cu două luni.

"S-a văzut pentru prima dată ce calitate are Pușcaș pentru că își permite fizic din ce în ce mai mult să intre in dueluri, să se lupte pentru minge, să se protejeze. Era și remarcatul lui Kopic în discuțiile private de aseară. Credem cu tărie că va face diferența în campionatul României în momentul în care va fi apt sută la sută.

(n.r - Deci e clar că rămâne?) Sută la sută! Contează foarte mult și caracterul. S-a și implicata la nivelul vestiarului, a insuflat încredere, iar asta e important", a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik, la o zi după ce George Pușcaș a jucat 77 de minute în Dinamo - Rapid 3-1.