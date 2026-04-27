LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, FC Argeș și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci al etapei a șasea din play-off-ul Superligii.

Statisticile dinaintea meciului

Piteștenii au câștigat opt dintre cele 18 partide disputate în campionat pe teren propriu, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

10 dintre cele 20 de victorii izbutite de craioveni în ediția curentă au fost la limită.

15 dintre cele 39 de goluri marcate de argeșeni au fost izbutite pe contraatac, iar alte 13 au fost marcate din faze fixe.

Opt dintre cele 15 goluri reușite de olteni din momente statice au fost izbutite în urma unor cornere.

Sunt echipele cu cele mai multe meciuri fără gol încasat, FC Argeș - 17, Universitatea Craiova - 15.

Șapte dintre cele 10 goluri marcate de Ricardo Matos în sezonul actual au însemnat deschidere de scor.

În ultimul duel, FC Argeș a câștigat în martie la Craiova, scor 1-0

FC Argeș este singura formație dintre primele șapte clasate la finele rundei anterioare contra căreia Assad Al-Hamlawi nu a înscris.

Craiovenii s-au impus în șase dintre precedentele 10 dispute directe din principala competiție internă, interval în care argeșenii au câștigat de trei ori.

Cea mai recentă confruntare din SuperLigă: 13 martie 2026, Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1, gol Adel Bettaieb. Info: LPF

Clasamentul din play-off-ul Superligii